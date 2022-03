Røste gir seg som skipresident

Skipresident Erik Røste bekrefter overfor NRK at han har gitt valgkomiteen beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg under skitinget i Molde 9.-12. juni.

– Vi har akkurat gjennomført fantastiske konkurranser og et banebrytende para-VM i snøsport her i Norge. Det er et naturlig tidspunkt å overlevere stafettpinnen til andre, sier Erik Røste i en pressemelding fra Skiforbundet.

Røste ble valgt til skipresident i 2012.

– Min filosofi har alltid vært at det bak nesten alle individuelle gode prestasjoner står et sterkt lag. Jeg har alltid vært opptatt av fellesskapet. Jeg mener vi har funnet en god balanse mellom utøvernes og fellesskapets interesse i landslagsmodellen, sier Røste.

I både pressemeldingen og NRK-intervjuet gjør Røste det klart at han ikke gir seg som følge av konflikten med hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Den såkalte hopp-saken har ikke vært avgjørende for min beslutning, men jeg skulle så absolutt vært den foruten. Samtidig har motivasjonen for å følge opp forbedringstiltakene i evalueringsrapporten vært noe av det som har talt for å stille til gjenvalg. Det er noe styret, administrasjonen og jeg uansett vil jobbe videre med fram mot skitinget i juni, sier Røste i pressemeldingen.

TV 2 har tidligere omtalt at flere skikretser har jobbet med å fjerne Røste.