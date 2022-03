Tesla har justert prisene på bestselgeren Model 3 mange ganger. I april i fjor vakte det stor oppsikt da de satte ned startprisen på Model 3 Standard Range Plus med hele 50.000 kroner. Da gikk den fra 399.900 til 349.900 kroner.

Med det havnet Model 3 innenfor rekkevidde for svært mange kjøpere. Den fremsto som et konkurransedyktig alternativ til mindre og rimeligere elbiler. Og på kombinasjonen rekkevidde og pris var det ingen som kunne matche bilen.

Salget tok da også av. Model 3 endte med å bli Norges mest solgte bil i 2021.

40.000 kroner dyrere

Denne prisen kan du imidlertid bare glemme nå. Tesla har nemlig gjennomført en solid prisøkning på bilen. I mars har prisen gått opp fra 369.900 til 409.000 kroner, altså hele 40.000 kroner.

Samtidig har Long Range-versjonen av bilen gått fra 449.900 til 494.990 kroner. Også Model Y har blitt dyrere, Long Range-versjonen av denne har gått fra 534.900 til 549.900 kroner. Her er altså prisøkningen langt mer beskjeden.

Tesla har ikke selv kommentert dette, men Brooms bilekspert Benny Christensen er ikke spesielt overrasket over at de øker prisene.

Kuttet prisen på superbil-flopppen

Både Model S og Model X var kostbare biler. Med sin Model 3 gikk Tesla inn i en helt ny klasse.

Mange biler blir dyrere

– Dette er nok langt på vei den gamle regla om tilbud og etterspørsel. Mange av konkurrentene har lange ventelister og sliter med å skaffe nok biler. Det ser ut som Tesla så langt unngår det. Både Model 3 og Model Y har vært det vi må kunne karakterisere som gunstig priset. De har hentet mange kunder nettopp på grunn av prisene. Da vurderer nok Tesla det dit hen at de kan skru opp, uten at det trenger å gå mye ut over salget, sier Benny.

– Så dette handler ikke om at det har blitt dyrere å produsere bilene?

– Det vet nok bare Tesla svaret på. Men generelt er det grunn til å vente at mange biler blir dyrere fremover. Det var turbulente tider allerede før krigen i Ukraina. Nå har oljeprisen steget kraftig, det samme har prisen på mange råvarer. Dette påvirker naturligvis også bilprodusentene. Mange har måttet redusere produksjonen sin. Det gjør at fabrikkene ikke drives optimalt. Det igjen øker kostnadene per produserte bil. I mange tilfeller må vi regne med at disse kostnadene veltes over på bilkjøperne, sier Benny.

Bruktbil: Det eneste som hjelper er å kutte prisen – mye!

SUV-en Tang fra kinesiske BYD er en av bilene du kan få nærmest "på dagen" i Norge nå.

Få bil kjapt - eller vente lenge

I Norge ser vi nå et klart skille mellom bilmerkene som kan levere biler kjapt – og de som opererer med ventelister på opptil halvannet år, noen også enda lengre. Dette påvirker naturligvis konkurransesituasjonen sterkt.

– Tesla har lenge kunnet levere biler kjapt. Det samme gjelder flere av de kinesiske bilmerkene som har kommet til Norge de siste årene. Disse tilbyr også generelt mye bil for pengene. Det sammen med kort leveringstid, er naturligvis en stort fortrinn slik markedet ser ut akkurat nå, avslutter Benny.

Tok én telefon – og sparte 9.000 kroner

Video: Prute på bil? Her får du noen gode råd