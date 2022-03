Ny Europa-bragd etter ekstraomganger: Usannsynlig helt for Bodø/Glimt

AZ Alkmaar - Bodø/Glimt 2-1, 2-2 etter ekstraomganger (3-4 sammenlagt)

Se sammendrag i Sportsnyhetene øverst!

Bodø/Glimt-eventyret i Europa fortsetter.

Kjetil Knutsens menn er klare for kvartfinale i Conference League etter en dramatisk kamp mot AZ Alkmaar torsdag kveld. Glimt spilte 2-2 i returkampen, noe som betyr at nordlendingene er videre med 4-3 sammenlagt.

– En stor opplevelse, en stor prestasjon. Vi skal være stolte over at vi klarte dette hinderet, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

På pressekonferansen etter kampen berømmet han spillernes mentalitet.

– De er laget av moral og lagånd. Denne var tøff. Vi møtte en motstander som gikk ut i hundre. Jeg vil kalle det kamikaze-press uten like med mann-mann, så vi henger litt i stroppene til tider, men jeg føler vi spiste oss inn i det, sier Knutsen til TV 2.

– Du får hele følelsesregisteret i gang. Stolt, rørt, ståpels – alt. Jeg er så utladet etter kamp at jeg tror jeg er en person som må ha litt tid før det har nådd inn. Det er mye følelser, sier Knutsen til TV 2.

Kampen gikk til ekstraomganger, der Alfons Sampsted ble den store helten på overtid av første ekstraomgang da han satte inn det avgjørende 2-2-målet.

– Det var kanskje spesielt at det var han som skulle gjøre det. Han har ikke mange mål for Bodø/Glimt, men det er egentlig et bilde på hva Bodø/Glimt er. Han kom fra Sverige uten å være i nærheten av førstelaget der. Han var lånt ut til lavere nivå. Han har hatt fantastisk utvikling, og han er et fantastisk bilde på Bodø/Glimt, sier Knutsen om den usannsynlige matchvinneren.

På sine 81 første kamper for Bodø/Glimt sto den islandske høyrebacken med kun én scoring for klubben. Den kom i cupen mot Alta i fjor høst.

– Alle kameraene var kuttet, så ingen så målet. Det er ikke så ofte (jeg scorer), sier Alfons Sampsted til Viaplay.

JUBEL: Bodø/Glimt feiret foran de nærmere tusen tilreisende Bodø/Glimt-supporterne i Alkmaar. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Helt fenomenalt

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er mektig imponert over Glimt.

– At de skulle gå videre mot AZ etter å ha vunnet hjemme var ingen bombe, men det de har totalt sett har levert i Europa denne sesongen er helt fenomenalt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– For norsk fotball er det også veldig positivt, for dette gjør at at samler viktige rankingpoeng som gjør at flere norske lag får muligheten til å kvalifisere seg til Europa neste gang, sier han.

Mathisen mener alt kan skje i kvartfinalen.

– Selv om de er miniputter på mange områder når man ser på de andre lagene i kvartfinalen, tror jeg ikke Kjetil Knutsen frykter noen, sier han.

TV 2-reporteren blir overrasket på direkten

AZ ledet til pause

AZ Alkmaar ropte på straffespark etter ti minutters spill da et innlegg gikk i armen til Brice Wembangomo, men venstrebacken og Glimt slapp unna.

I det 18. spilleminutt havnet Bodø/Glimt under. Evangelos Pavlidis ble spilt gjennom i bakrom. Bodø/Glimt-målvakt Nikita Haikin var offensiv i et forsøk på å stoppe AZ-angriperen, men russeren bommet. Fra skrått hold kunne Pavlidis sende AZ Alkmaar i ledelsen.

Glimt brukte bare sju minutter på å svare. Runar Espejord stakk bak ryggen på Bruno Martins Indi og kom til avslutning. AZ-forsvareren falt inn foran mål og fikk avverget, men klareringen gikk rett i en motspiller. Ballen havnet ned hos Amahl Pellegrino, som kunne sette inn utligningen for Bodø/Glimt.

1-1 holdt ikke lenge for Bodø/Glimt, for etter godt AZ Alkmaar-spill satte norske Aslak Fonn Witry opp Pavlidis, som styrte inn 2-1 på første stolpe.

Glimt bedre i andre omgang

Bodø/Glimt kom bedre med i andre omgang, og tjue minutter inn i den nye omgangen kom Wembangomo fri inne i 16-meteren. Venstrebacken, som kom fra Sandefjord i vinter, skjøt utenfor fra skrått hold.

Fem minutter senere kom AZ med et skikkelig skremmeskudd da svenske Jesper Karlsson satte ballen i tverrliggeren over Glimt-keeper Haikin.

Uten scoringer i andre omgang gikk oppgjøret til ekstraomganger. AZ Alkmaar så ut som det farligste laget i første ekstraomgang – helt til ballen havnet hos Hugo Vetlesen på høyresiden på overtid. Med et godt innlegg fant han Alfons Sampsted, som med en strålende flikk utlignet til 2-2 for Glimt.

I andre ekstraomgang måtte Glimt-trener gjøre endringer på stopperplass, for Marius Høibråten gikk ut etter overtråkk og ble erstattet med Sigurd Kvile. I starten av andre ekstraomgang måtte også Brice Wembangomo ut, men Glimt-forsvaret klarte å stå imot stormløpet fra hjemmelaget.

– Det har blitt en vane å være vitne til at Bodø/Glimt bryter barrierer, og det gjør de nok en gang i kveld. De vinner ekstraomgangene på bortebane mot AZ på en meget imponerende måte. Innlegget til Vetlesen og scoringen til Sampsted er det høy klasse over, og nok en gang er det en scoring som skjer på alt annet enn tilfeldig vis, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.