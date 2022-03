Dette svarte komikeren på Kanyes rasistiske ytringer

GOD KVELD NORGE (TV 2): Natt til torsdag norsk tid ble Kanye utestengt fra Instagram i 24 timer for å ha kommet med rasistiske utsagn mot komikeren Trevor Noah. Nå har komikeren svart.

En talsperson for Instagrams morselskap Meta bekreftet overfor NBC at utestengelsen skyldes brudd på selskapets retningslinjer for hatefulle ytringer, mobbing og trakassering.

Kanye West ble dermed utestengt fra plattformen i 24 timer, og får verken publisere, kommentere eller sende direktemeldinger, ifølge talspersonen.

Det hele startet da Noah kritiserte Kanyes oppførsel mot hans ekskone, Kim Kardashian, mens han presenterte The Daily Show.

«Det hun går gjennom er skremmende å se... Det vi ser er en av de mektigste, rikeste kvinnene i verden, som ikke er i stand til å få eksen til å slutte å sende henne meldinger, slutte å jage henne, slutte å trakassere henne», skal Noah ha sagt i TV-sendingen.

SVARTE PÅ INNLEGGET: Komiker Trevor Noah svarte på Kanyes innlegg med en lang kommentar. Foto: Jordan Strauss

Responderte med lang kommentar

Kanye svarte på kritikken med å legge ut et bilde av komikeren sammen med rasistiske ytringer. Ifølge The Guardian hadde Kanye skrevet om teksten til sangen «Kumbaya» til «koon baya my lord», en vri som er blitt brukt til å beskrive en mørkhudet person som avviser eller undergraver sin egen etnisitet.

Noah responderte med en lang kommentar på innlegget, og skrev blant annet at Kanye er en viktig del av hans liv, og at det derfor er ekstra vondt for han å se han slik.

«Jeg bryr meg ikke om du støtter Trump, og jeg bryr meg ikke om at du skjeller ut Pete. Jeg bryr meg imidlertid når jeg ser deg på en sti som er farlig nær fare og smerte».

Videre fortsetter Noah med å si at det største trikset rasister noen gang har brukt, er å spille mørkhudede opp mot hverandre.

Ga ut omstridt musikkvideo samme dag som skilsmissen

Kanye ser tilsynelatende ikke ut til å ta utestengelsen så tungt. Samme dag ble han observert smilende på basketballkamp sammen med sønnen Saint, melder TMZ.

Kim Kardashian søkte om skilsmisse januar 2021, og fikk den endelig innvilget av en amerikansk domstol i starten av denne måneden. Kanye har som kjent ikke tatt bruddet særlig pent, og har blant annet langet ut mot ekskonas nye kjæreste, Pete Davidson, på Instagram over en lengre periode.

Samme dag som skilsmissen ble offisiell kom han også ut med en musikkvideo hvor han banker opp og begraver en animert utgave av Davidson. En uke senere kom enda en video, hvor Davidson blir angrepet av en blodig ape.