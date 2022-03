Kongsberg-rettssaken flyttet

Buskerud tingrett i Hokksund har satt av en snau måned til rettssaken etter drapene i Kongsberg.

Opprinnelig var oppstart av rettssaken satt til 11. mai, men tingretten opplyser til TV 2 at det ble holdt av flere dager enn man regnet med å bruke. Da saken ble forhåndsberammet hadde man ikke full oversikt over bevisførselen.

På fredag i forrige uke møttes partene i et rettsforberedende møte. Der ble de enige om å starte hovedforhandlingen 18. mai klokken 09.00.

– Det er satt av femten rettsdager til bevisførselen, sier tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud til TV 2.

31 fornærmede

Fire kvinner og en mann mistet livet da Espen Andersen Bråthen (38) gikk til angrep på flere mennesker i Kongsberg på kvelden onsdag 13. oktober.

– Det er 26 unike fornærmede i tillegg til de fem drepte, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

SORG: I dagene etter hendelsen ble det lagt ned blomster og lys på torget i Kongsberg sentrum. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han kan ikke gå konkret inn på hvilke ulike lovbrudd de 26 er fornærmet for.

– Men det er ikke 26 like saker, sier han.

Saken ligger nå hos Statsadvokatene i Vestfold og Telemark. Det er statsadvokatene Andreas Christiansen og Vibeke Martins som skal føre saken for retten.

– Jeg vil vente med å kommentere saken til det foreligger en tiltale, sier Christiansen.

Påtaleavgjørelsen er ventet å være klar rundt påske.

Omkring 40 vitner

I midten av februar leverte de rettspsykiatrisk sakkyndige sin rapport om helsetilstanden til siktede Espen Andersen Bråthen.

SIKTET: De sakkyndige mener Espen Andersen Bråthen (38) har en psykisk lidelse. Foto: Skjermdump

Politiet mener rapporten støtter oppfatningen om at han var utilregnelig da da han gjennomførte handlingene.

– De sakkyndige konkluderer enstemmig med at siktede har en psykisk lidelse som etter politiets oppfatning gjør at det er grunn til å tro at han kan ha vært utilregnelig under handlingene, skrev politiet i en pressemelding i forbindelse med rapporten.

Det er opp til retten å ta endelig stilling til hvorvidt Bråthen var utilregnelig eller ikke. Det er tre sakkyndige som har gjennomført den rettspsykiatriske vurderingen av Bråthen.

I tillegg til de sakkyndige er det flere titalls vitner som skal forklare seg for retten i slutten av mai.

– Det er ikke klarlagt nøyaktig hvor mange det blir, men jeg kan tenke meg at det er snakk om rundt 40 vitner, sier tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud.

Undersøker fortsatt pil og bue

Selv om politiet har sendt sin innstilling til statsadvokaten gjenstår det forstått noen små skritt i politiets etterforskning.

– For drapene sin del så er vi ferdig etterforsket, men det er noen små oppgaver om det tekniske rundt pil og bue som fortsatt gjenstår sier Odd Skei Kostveit.

PIL: Politiet jobber fortsatt med å ferdigstille undersøkelsene av Espen Andersen Bråthens pil og bue. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det dreier seg om pil og buens skadepotensiale.

– Vi har gjennomført prøveskyting og har kontakt med buekyndige for å hjelpe oss med å få best mulig grunnlag for å vurdere dette opp mot jussen, sier Kostveit.

TV 2 har ikke fått kontakt med Espen Andersen Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, i forbindelse med denne saken.