Ukraina: Dette avgjør om det blir fredsavtale

Ukrainas utenriksminister kommer med et tydelig krav før et eventuelt gjennombrudd i forhandlingene med Russland. – Grunn til å ha en god dose skepsis, sier Støre om samtalene.

Russland og Ukraina jobber nå med å skrive en fredsavtale, og ifølge vestlige kilder er det «stor avstand» mellom partene, skriver Sky News.

Tyrkia har også invitert presidentene av landene til samtaler for å komme fram til en varig våpenhvile og en langvarig løsning. Ifølge Sky News jobber utenriksministeren sammen med Tyrkia, for å få til dette.

Ukrainas utenriksminister mener det er én ting som avgjør om det blir gjennombrudd i forhandlingene. De krever nemlig våpenhvile.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov har ledet den ukrainske delegasjonen. Han sier at det er fremgang på enkelte områder, men at Russland må stanse angrepene før det er mulig å inngå noen kompromisser, skriver The Guardian.

TYDELIG KRAV: Ukrainas forsvarsminister og leder av forhandlingsdelegasjonen til landet, Oleksij Reznikov, sier de først og fremst vil forhandle om våpenhvile. Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

Første prioritet

Ministeren kom med uttalelsen i et digitalt møte med andre politikere i forsvarskomiteen i landet torsdag.

– Vi vil, selvfølgelig, først og fremst i forhandlingene snakke om våpenhvile, om humanitære korridorer, forsyninger til sivile og evakuering av dem og kanskje senere kan vi signere en avtale for fred, sier Reznikov.

Han fastholder at Ukraina ikke kommer til å kapitulere, og sier at de ukrainske styrkene er klare til å gjøre mostand.

– I dag kan vi si at forhandlingene er mer eller mindre på et teknisk nivå, sier han og legger til at advokater og politikere er involvert i samtalene.

Han er også klar på at slik det ligger an nå, er ikke avtalen noe å være fornøyd med ennå.

– Men jeg håper vi vil avslutte denne krigen veldig snart, og så klart ved å beseire russerne.

Det er stor tvil blant i det ukrainske forhandlingsteamet og i Vesten om hvorvidt Russlands president Vladimir Putin deltar i samtalene i god tro, skriver The Guardian.

STORE SKADER: En bygning ble totalskadd under et angrep i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Frankrike: Slik kan Putin vise alvor

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian ser likheter mellom krigen i Ukraina og krigene i Syria og Tsjetsjenia.

– Akkurat som i Grozny og i Aleppo er det tre elementer som går igjen; vilkårlig bombing, humanitære korridorer designet for å anklage den andre siden for mangel på respekt og samtaler uten mål, kun for å late som at man forhandler, sier han.

Utenriksministeren mener det er én måte Putin kan vise at han faktisk er interessert i å forhandle, nemlig å engasjere seg i en viktig sak; våpenhvile.

– Sanksjonene vil intensiveres frem til Putin innser at prisen for å fortsette konflikten vil være så høy at en våpenhvile er å foretrekke og starter reelle samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, sier han.

Onsdag skrev Financial Times at Ukraina og Russland skulle være nær ved å fullføre en foreløpig fredsavtale på 15 punkter. Russland avviser dette. Det samme gjør Ukraina.

Et av kravene ifølge avisen er at Ukraina trekker ønsket om å bli Nato-medlem.

Slovenias statsminister Janez Jansa, som møtte Zelenskyj tirsdag, sier at presidenten er villig til å gå med på dette kravet, men at Ukraina trenger noe i retur.

SKEPSIS: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er grunn til å være skepsis til forhandlingene når kampene på bakken fortsatt pågår. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Skepsis

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er grunn til å være skepsis til forhandlingene fordi kampen på bakken pågår fortsatt med full styrke, selv om partene møtes til forhandlinger.

– Det er veldig vanskelig å si om det som foregår i samtalene, er noe som bidrar til å kjøpe tid for den krigførende part; at det pågår en samtale som holder et håp i gang mens det fortsatt pågår forminsket med angrep. Det synes jeg er det mest problematiske i det vi nå ser, sier Støre på en pressekonferanse torsdag.

– Det snakkes om mulige avtaler og fremtidige løsninger, samtidig er det veldig vanskelig å se om det blir gitt tilstrekkelige humanitære korridorer for å få mennesker ut, og det forsetter også angrep mot sivile, fortsetter Støre, som har vært tidligere utenriksminister.

Støre sier det er bra med alle initiativ til samtaler, nå sist fra Tyrkia.

– Vi må se hen i mot en utgang på denne krigen. Alle initiativ som måtte komme opp, synes jeg skal vi skal velge å ta på alvor og håpe at det kan lykkes. Det er ikke noe tvil om at et land som Tyrkia har kontakter og nettverk når som kan nyttiggjøres, sier Støre og forsetter:

– Det er en grunn til å ha en god dose skepsis når vi ser hva som skjer på bakken.