Norge skal ta imot 5250 flyktninger: – Vi fraråder privat henting av flyktninger

Under en pressekonferanse informerer regjeringen om at de vil ta imot flere tusen flyktninger fra det krigsrammede landet Ukraina.

Flere ukrainere har flyktet til nabolandet Moldova, som er et av de mest fattige nabolandene til Ukraina.

– Vi har fått en anmodning fra Moldova om å ta imot ukrainske flyktninger. Regjeringen har besluttet 2500 flykninger fra Moldova. I tillegg har vi bestemt oss for å evakuere 500 flyktninger som trenger sykehushjelp og deres pårørende, sier Støre.

– Regjeringen vil nå hente inntil 5250 flyktninger gjennom to ulike europeiske samarbeid. Vi vil ta imot like mange som Tyskland. Dette er et høyt tall, men vi har en sterk rygg, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Det er uklart når Norge vil starte å hente ut flyktninger.

– Vi har besluttet å hente 5000 flykninger i dag. Målet er å komme i gang så fort som mulig, sier Enger Mehl.

– Vi fraråder privat henting av flyktninger

Flere privatpersoner har den siste tiden reist til Ukraina med buss eller privatbiler for å hente flyktninger ved den ukrainske grensen. De som har blitt hentet er personer som har venner og familie i Norge.

– Norge tar nå et stort ansvar, da vil regjeringen understreker at mottaket må skje i ordna og kontrollerte former. Vi må ha kontroll på sikkerheten, både for flyktningene og for Norge. Vi må kontrollerer hvem som kommer inn i landet.

– Derfor fraråder vi privat henting av flyktninger, sier Mehl.

Selv om det nå frarådes at privatpersoner henter hjem flyktninger selv, skryter justis- og beredskapsministeren av det norske folk som har tatt godt imot flyktningene som allerede har komt til Norge.

– Det norske samfunnet har vist en formidabel vilje til å stille opp for det ukrainske folk. Det er veldig godt å se. Vi skal ta de godt i mot, vi skal ha kontroll på situasjonen og vi skal møte flyktningene med varme, opplyser Mehl.

Skal hente pasienter fra naboland

I likhet med andre europeiske land vil Norge bidra for å hjelpe pasienter fra Ukraina som trenger sykehusbehandling, og avlaste helsevesenet i Ukrainas naboland.

Regjeringen opplyser at nabolandene til Ukraina opplever et høyt press fra en omfattende flyktningstrøm. Mange av de som har blitt fraktet ut av Ukraina er kreftsyke barn med familie.

– De første pasientene som er overført til andre europeiske land, har vært kreftsyke barn og deres pårørende. Norge vil ta vår del av dette ansvaret . På sikt kan Norge ta imot rundt 550 pasienter , i første omgang er vi klare til å ta imot 100 og deres nærmeste pårørende. Det opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Behovet for sykehusbehandling av pasienter fra Ukraina er voksende og byrden er nå størst i nabolandene. Norge står sammen med Europa i vår støtte til Ukraina, sier Kjerkol.

Tidligere har helsedirektør Bjørn Guldvog sagt at Norges kommuner må forberede seg på at flyktningene som kommer kan ha behov for spesialhelsetjeneste.

– Vi har en velfungerende spesialisthelsetjeneste i Norge som står klar til å bidra, sier helseministeren.

Helseministeren opplyser at man i første omgang vil ta imot 100 pasienter for at prosessen skal skje forsvarlig og i ordnede former.

– Det er et praktisk spørsmål om når det første hundre pasientene kommer, men jeg håper det skjer snart, sier Kjerkol.

Norge har også tilbudt EU å frakte pasientene med fly. De pasientene som fraktes ut av Ukraina med fly kan fraktes både til Norge og andre sykehus i Europa.

Hvor mange sengeplasser Norge har å tilby har blitt identifisert gjennom en større europeisk kartlegging som Norge har deltatt i.

Kapasitet til 22 000

Torsdag ble det kjent at Norges kommuner har blitt bedt om å ta imot totalt 35 000 flyktninger i år. Det kom frem i et møte mellom arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og alle landets kommuner. torsdag.

Utlendingsdirektoratet har anslått at 30.000 av disse vil komme fra det krigsherjede Ukraina, men tallet kan bli langt høyere.

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tidligere kartlagt at kommunene har kapasitet til å ta imot 22 000 flyktninger fra Ukraina i løpet av året. Ifølge direktoratet har Norge aldri har bosatt mer enn 15.000 flyktninger på ett år, og påpeker derfor at utviklingen skjer betydelig raskere enn kommunene er vant med.

Anmodningene som blir sendt ut til kommunene, er basert på innmeldt kapasitet og en fylkesfordelingsnøkkel.

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer at kommer fra Ukraina framover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Møtet mellom Persen og kommunene om Ukraina-flyktningene skal skje ukentlig den kommende tiden.