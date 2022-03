Slik trener Forsvaret på en mulig atomtrussel: – Kan stille på kort varsel

Ifølge sjef for Forsvarets ABC-skole, Espen Jargren, finnes det et betydelig apparat for å håndtere slike hendelser, dersom Norge skulle rammes av et angrep eller en ulykke som involverer kjemiske, biologiske, radiologiske eller kjernefysiske trusler.

– Vi samarbeider regelmessig med brannvesen, politi, strålevernet og med alle andre som har en rolle i vern mot masseødeleggelsesvåpen i Norge, sier han og legger til:

– Departementene leder krisearbeid i tråd med sin hovedfunksjon, være seg skogbranner, terrorhandlinger eller cyberangrep – men de er samtidig pålagt å samarbeide, og øver på dette ofte.

Selv om konflikten i Ukraina gjør situasjonen i Europa mer usikker og Forsvaret satser på CBRN i årene fremover, er ikke dette noe nytt.

Ifølge Jargren har Forsvaret drevet trening og utdanning innenfor CBRN de ti siste årene.

CBRN står for kjemiske (C), biologiske (B), radiologiske (R) og kjernefysiske (N) trusler og farer.

SATSER: Oberstløytnant Espen Jargren, sjef Forsvarets ABC-skole, forteller at CBRN er et fagfelt det satses mer på. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Sivilt og militært samarbeid

Jargren forteller at det innenfor Norges CBRN-beredskap er en rekke større og mindre organisasjoner og etater som deler ansvaret for forebygging og håndtering av hendelser.

– Brannvesen er de som ofte møter en situasjon først, de kaller inn politi. Finner de noe de ikke har sett før eller vet vi er i bedre stand til å håndtere, så tar de en telefon til Forsvarets hovedkvarter i Bodø og ber om støtte fra Forsvaret, da vil vi kunne stille på relativt kort varsel og hjelpe i en situasjon, sier han.

FARLIGE STOFFER: Soldatene fra Ingeniørbataljonen er spesialister på sitt fagfelt CBRN. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Investert en milliard kroner

Forsvaret har de siste ti årene investert over en milliard kroner i nytt utstyr, trening og utdanning innenfor CBRN.

Dette er i stor grad rutineanskaffelser for å erstatte materiell som går ut på dato, som vernemasker, vernedrakter, påvisningsinstrumenter og rensemateriell.

I tillegg er det nye kapasiteter som søke- og påvisningspanservogner og etablering av Forsvarets CBRN-kompani på Sessvollmoen, som skal være klart i løpet av 2025.

RULLENDE LABORATORIUM: Søke- og påvisningspanservogn under trening på Terningmoen leir. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Forsvaret har også kapasitet til å måle radioaktiviteten i store områder fra fly og helikopter.

– Alle soldater og militært ansatte har grunnleggende ferdigheter i egenbeskyttelse og personlig utstyr. I tillegg har alle kompanienheter, skip, og flystasjoner kapasitet til å søke etter, påvise og merke kjemisk og radioaktiv forurensning i sitt eget område, forklarer Jargren.

Forsvaret vil primært forsøke å unngå forurensning, og vil velge å gå rundt forurensede områder hvis det er mulig.

Dersom det ikke er mulig har Forsvaret et antall heldekkende vernedrakter til beskyttelse av eksponerte soldater, og både stridsvogner og skip har overtrykksteknologi med filterløsninger som gjør at man kan oppholde seg på innsiden uten personlig verneutstyr.

RADIOAKTIVT: Geigertelleren lager en høy pipelyd når den påviser radioaktivt materiale Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

En trussel som ikke må neglisjeres

Forskningsdirektør Janet M. Blatny ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forteller at kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske midler har blitt brukt i krig tidligere og at dette er en trussel som ikke må neglisjeres.

– Teknologiutviklingen gjør at også nye gift- og smittestoffer kan lages og vanskeligere å oppdage, så denne utviklingen må man følge med på. I tillegg er terskelen for å bruke CBRN midler blitt lavere, sier hun.

Blatny forklarer at det er viktig at Forsvaret og de sivile trener og øver sammen. Forsvarets bistand skjer etter anmodning når sivile myndigheter, som har ansvaret for å ivareta samfunnssikkerheten, ikke har tilstrekkelige ressurser til å håndtere situasjonen selv.

– Beredskapsplaner må være i orden og man må vite hvordan man skal respondere. Når det først skjer noe, må kapabilitetene være på plass.



Liten risiko for Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre sier krigføring i nærheten av atomkraftverk øker risikoen for ulykker, men at risikoen er liten for Norge.

– Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktivt stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene, sa Støre i en redegjørelse til Stortinget fredag.

Videre viste han til at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet overvåker situasjonen fortløpende og har tilgang til målinger fra målestasjoner i Ukraina.