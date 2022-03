Sjokkert over det nordmenn sendte inn til flyktningene: – Respektløst

Sandra Wyszyńska (29) fortviler over at folk bruker en innsamlingsaksjon for flyktningene fra Ukraina som en søppelkasse.

Sandra Wyszyńska startet en innsamlingsaksjon i Sandefjord, gjennom organisasjonen Coolture da krigen i Ukraina brøt ut 24. februar.

Hun ønsket å bidra ved å samle inn og sende nødvendig utstyr og mat til de berørte av krigen.

Det er mange som har bidratt ved å levere nødvendige ting. Hun har fått inn blant annet mye tørrmat, bleier, hygieneartikler og dopapir.

Men det har også vært mange som har brukt innsamlingsaksjonen som en mulighet for å kaste fra seg det man ikke trenger lenger, ifølge Wyszyńska.

Det får henne til å fortvile.

– Vi har for eksempel fått inn pledd som luktet mugg og skitne sko som luktet så vondt at jeg måtte holde dem utenfor døra, forteller hun til TV 2.

– Respektløst

Men det verste hun har fått inn, synes hun er sjokkerende.

SJOKKERT: Sandra Wyszyńska synes det er sjokkerende at folk leverer inn søppel til innsamlingsaksjonen for flyktningene fra Ukraina. Foto: Privat

– Det er noen som har levert inn brukte q-tips, brukte bleier og halvspiste knekkebrød. Det er så respektløst, fortviler hun.

Wyszyńska bruker mye tid på å sortere alt som kommer inn. At hun må bruke ekstra tid på å kaste så mye ting, synes hun er dumt.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

– Dette gjør jeg frivillig. Sjåførene som kjører alt fra Norge til Polen, bruker også mye tid og penger. Jeg synes det er respektløst overfor den jobben vi gjør, at folk bruker oss som en gjenvinningsstasjon og en søppelkasse.

Hittil har Wyszyńska måttet kaste fem store sekker med søppel.

Hun har en samboer som hjelper til, noe hun er glad for. Hun synes det er vanskelig å svare på hvorfor hun tror folk gir bort søppel til innsamlingsaksjonen.

– Det kan hende folk tenker at hvis de har noe å bidra med, så er det bedre enn ingenting. Og det er veldig fint at folk vil bidra, men vi trenger ikke søppel. Da er det bedre å gi en sum penger til en organisasjon, sier hun og legger til:

– Det er viktig at folk gir bort ting de ville mottatt selv hvis de var i samme situasjon.

FLYKTER: Over tre millioner mennesker har flyktet fra Ukraina. Mange har kun med seg en veske med ting fra hjemmene sine. Folk over hele verden samler nå inn nødvendige ting til flyktningene. Foto: Visar Kryeziu / AP Photo

Wyszyńska understreker at hun er takknemlig for alt det fine og nødvendige hun har mottatt.

– Det er fint å se at så mange vil bidra. Det er flere som har handlet inn helt nye ting som vi sender til Polen, sier hun.

– Veldig uheldig

Organisasjonen Fretex har på vegne av Frelsesarmeen også samlet inn klær og utstyr til flyktningene fra Ukraina.

Direktør for miljø i Fretex, Kristin Hareide, forteller at de også har sett at folk gir søppel. Hun synes det er trist at folk misforstår bruken av innsamlingen.

SYND: Kristin Hareide i Fretex synes det er synd at folk gir vekk søppel til innsamlingsaksjonene. Foto: Morten Bendiksen

– Det er ment til å gå til en god sak, og når man da gjør noe sånt, så ødelegger det verdien av det som blir gitt. Det er veldig uheldig, sier hun.

– Men vi er heldigvis i den situasjonen at vi ser lite av det, legger hun til.

Fretex har en egen liste over hva de etterlyser. Hareide oppfordrer andre organisasjoner, som jobber med innsamling til flyktningene, til å ha det samme.

– Da spisser man innsamlingen i forhold til de behovene som er i dag.