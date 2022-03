Kundene raser etter oppkjøpet, men her ler de hele veien til banken

– Vi har det veldig travelt. Og det er vi kjempeglad for! sier Torvald Kvamme. Han er direktør i Bulder Bank, og har hatt mer enn nok å gjøre siden onsdag ettermiddag.

Da ble det nemlig kjent at Konkurranseklagenemnda godkjente DNBs oppkjøp av Sbanken, etter at DNB hadde klaget på Konkurransetilsynets avgjørelse om å stanse oppkjøpet.

Tidobling av søknader

Avgjørelsen kom overraskende på både Sbankens ledelse og kunder, som har engasjert seg voldsomt i spørsmålet. Bare minutter etter at oppkjøpet var et faktum, merket Kvamme og Bulder Bank en stor pågang av nye kunder. Torsdag ettermiddag er telefonkøene fortsatt lange.

– Da nyheten sprakk klokken 18 i går, så vi en helt formidabel vekst i antall lånesøknader. Antallet tidoblet seg i de første timene. Det er en voldsom vekst, sier Kvamme.

Torvald Kvamme er direktør i Bulder Bank, og ønsker nye kunder hjertelig velkommen. Foto: Mathias Kleiveland

Han ble i likhet med både Sbanken, Konkurransetilsynet og tusenvis av bankkunder overrasket over Konkurranseklagenemdas avgjørelse. Men i motsetning til Sbankens kunder, er Kvamme godt fornøyd med utfallet.

– Det er veldig godt nytt for oss. Vi er superglad, sier bankdirektøren.

Frykter ikke kundeflukt

Selv om mange nå strømmer til Bulder Bank, er ikke DNB redd for at at kundene vender dem ryggen.

– Vi frykter ikke det. I det korte bildet kommer ikke kundene til å merke noen forskjell, sier konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen. Hvor lenge ting blir uendret, er vanskelig å si noe om.

Konsernsjef i DNB Bank, Kjerstin Braaten, forsikrer kundene om at eventuelle endringer vil komme dem til gode. Foto: Elias Engevik

– På en god stund kommer det ikke til å skje så mye, hvor lenge er vanskelig å si noe om. Alle endringer vi kommer til å jobbe for er å skape enda bedre opplevelser for kundene, sier Braathen.

Det samme lover Sbankens direktør, Øyvind Thomassen.

– Uten at jeg skal love datoer, vil Sbanken de neste seks månedene fortsatt være Sbanken, understreker Thomassen.

Spår store endringer

Årsaken til at Konkurransetilsynet stanset oppkjøpet i november, var frykten for at DNBs markedsmakt innen fondssparing ville bli for stor og føre til manglende konkurranse på markedet.

Konkurranseklagenemda så derimot ingen problemer med dette, og mener det er det finnes nok av andre aktører innen fondssparing til å sikre konkurranse også etter oppkjøpet.

– Jeg må si jeg er overrasket. Det er ikke hverdagskost at Konkurranseklagenemda overstyrer Konkurransetilsynet, det skjer ikke ofte, sier Andreassen.

Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole spår store endringer for Sbankens kunder. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Til tross for direktørenes lovnader, mener professoren det er en reell fare for at Sbankens kunder vil lide som en følge av oppkjøpet.

– Store oppkjøpende enheter har en lei tendens til å påtvinge den oppkjøpte enheten sitt byråkrati, sin lederstil og sin organisasjonskultur. Det som kjennetegner Sbanken kulturelt, innovativt og ledermessig kan dermed gradvis bli borte. For kundenes del, er DNB kjent for å være raske med å justere renter og gebyrbetingelsene opp i sin favør, og ikke så raske med å justere dem ned i kundenes favør. Så det er klart at Sbankens kunder nå kan ha grunn til å frykte at det samme vil skje med dem, slår professoren fast.

Både Braathen i DNB og Thomassen i Sbanken er derimot tydelig på at eventuelle endringer utelukkende vil komme kundene til gode.

– Alle endringer vi kommer til å jobbe vil skape enda bedre opplevelser for kundene. Vi gleder oss til å kombinere miljøene i DNB og Sbanken, sier Braathen.

Voldsomt engasjement

Siden planene om oppkjøpet ble kjent i fjor vår, har Sbankens kunder mobilisert voldsomt mot fusjonen. Facebook-gruppen Redd Sbanken - Nei til DNB har i skrivende stund over 10.000 medlemmer, og det store flertallet reagerer kraftig på den siste utviklingen i saken.

– Vi er veldig stolt av det, vi har veldig engasjerte kunder. Det at kundene bryr seg om oss synes vi er veldig flott, sier Sbank-direktør Thomassen.

Professor Andreassen sier han ikke kan huske å ha sett en tilsvarende mobilisering i sin levetid.

– Jeg skjønner veldig godt at kundene reagerer. Det er ikke så ofte i Norge at kunder organiserer seg i et Facebook-opprør med tusener av medlemmer for å motarbeide slike oppkjøp og for å beholde det de har. Mange av Sbankens kunder har i sin tid valgt bort DNB til fordel for noe de opplever som bedre, og nå blir de tvangsoverført tilbake, sier Andreassen.

Store forskjeller

Professor Andreassen påpeker at flere kundeundersøkelser, deriblant Norsk innovasjonsindeks, viser at Sbanken er langt mer populær hos kundene enn DNB.

– På viktige variabler som kundetilfredshet, innovasjon, digital innovasjon og sosial innovasjon driver en helt annen idrett enn DNB. Det er store forskjeller, sier Andreassen.

Når Kjersti Braathen blir konfrontert med tallene, påpeker direktøren at DNB kommer godt ut av enkelte indekser, og mindre godt ut av andre.

– Det finnes mange indekser. For å trekke frem innovasjon som et eksempel er vi kåret til Norges mest innovative selskap av andre som gjør slike kåringer. Indekser er viktige for oss, og selvfølgelig må vi være gode nok for kundene, ellers vil de ikke velge oss, sier Braathen.

Tøff oppgave

Sbanken har siden starten i 2000 markedsført seg som en innovativ bank for folket, med kunden i fokus. De samme kundene frykter nå at dette vil endre seg, og Andreassen er tydelig på at DNB har en tøff oppgave fremfor seg.

– Det vil bli en hard oppgave å gjenvinne kundenes tillit. I den grad historien har noe å si for hva fremtiden vil gi, har DNB alltid vært sist i klassen når det kommer til både innovasjon og kundetilfredshet. Er det noen grunn til å tro at det plutselig vil bli bedre nå?

Han er ikke overrasket over at flere kunder nå ønsker seg vekk fra Sbanken, og mener den ferske fusjonen må jobbe hardt for å unngå en kundeflukt.

– I frie markeder kan kundene stemme med føttene og ta pengene sine andre steder. Nå må DNB og Sbanken jobbe for å unngå at kundene raser bort. Uten kunder er de ikke mye verd, avslutter professoren.

Sbanken-direktør Øystein Thomassen ser langt lysere på fremtiden, men erkjenner at det til syvende og sist er kundene som bestemmer om de vil være med videre eller ikke.

– Hvis det er kunder som vil bytte bank skal de selvfølgelig få lov til det, men vi ønsker de alltid hjertelig velkommen tilbake, sier direktøren.