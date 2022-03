Klar for første El Clásico: – Den største kampen i verden

Se Real Madrid - Barcelona på TV 2 Sport Premium 1 og Play søndag fra kl. 20.00!

Pierre-Emerick Aubameyang har vist seg å være et svært godt kjøp av Barcelona.

På fire starter i ligaen, har 32-aringen allerede notert seg for fem mål. I samme perioden har han også blitt historisk som den eneste fotballspilleren i det 21. århundre som har scoret hat trick i LaLiga, Premier League, Bundesliga og Ligue 1.

Med andre ord, kunne det nesten ikke ha startet bedre for gaboneseren etter at han forlot Arsenal til fordel for Barcelona i januar. I et lengre intervju med LaLigaNews, forteller Aubameyang om livet i Catalonia etter overgangen, og hva han syns om søndagens gigantoppgjør.

– En av de største klubbene i verden

«Hvorfor Barcelona?» er det første spørsmålet en smilende Aubameyang blir stilt.

– Det er et enkelt svar på det spørsmålet. Barcelona er en av de største klubbene i verden, om ikke den største. Det er klart at jeg var glad for at klubben var så interessert i meg. Det var derfor jeg kom hit. Det er en stor utfordring for meg, og jeg er bare glad for å være her, svarer 32-åringen.

– Hvorfor var du så interessert i Barcelona?

– Jeg er først og fremst her for å hjelpe. De var i en vanskelig situasjon, men det er en stor klubb, så jeg visste at de kom til å komme tilbake til sitt beste. Derfor gjorde jeg alt for å komme hit. Denne klubben har gjort så mange store ting – de har vunnet Champions League og mange cuper, og jeg fulgte alltid med.

BARCA-KLAR I FEBRUAR: Aubameyang ble presentert som Barcelona-spiller 3. februar. Foto: LLUIS GENE

Spydspissen underdriver på ingen måte når han snakker om den vanskelige situasjonen Barcelona befant seg i tidligere denne sesongen. På det verste lå de på en tiendeplass under Ronald Koeman.

Nå har trenden snudd nærmest fullstendig. Selv om en potensiell ligatittel er så godt som ute av rekkevidde, begynner katalanerne å snuse på en andreplass. Sevilla er fem poeng foran, men med én kamp mer spilt.

Formen er naturligvis blant annet takket være Xavi Hernández, som virkelig har innpodet en aura av positivitet til et forynget lag. Aubameyang sparer ikke på rosen for den relativt ferske treneren.

– Han krever at vi spiller med mye intensitet. For å vinne kamper i 2022 må du spille med intensitet, og det er det vi trener på hver dag. Derfor får vi resultater. Men han vet også hvordan man har det gøy på trening, så da ser du det på banen når du spiller. Du trives med å forsvare, du trives med å angripe, sier han, og legger til:

– Siden dag én har han snakket mye med meg. Han bruker mye video for å lære oss og forbedre oss. Han har vært fantastisk helt siden begynnelsen.

TOMMEL OPP: Lite har gått galt siden Xavi Hernández tok over Barcelona. Foto: ALBERT GEA

Målmangelen som preget laget i høst er langt i fra et problemområde lenger. På de siste fem ligakampene har de blårøde scoret 16 mål. Mens Aubameyang ikke kaller seg selv nøkkelen som låste opp målscoringspotensialet, er han sikker på egne ferdigheter.

– Jeg var ikke selve brikken som manglet, men det er en styrke. Alle vet at jeg kan score mål, og jeg er en del av å endre det at laget ikke scoret mål. Jeg kan hjelpe til der i El Clásico.

– Den største kampen i verden

Real Madrid er intet ukjent syn for Pierre-Emerick Aubameyang. På seks kamper spilt opp gjennom karrieren mot «Los Blancos», har han fem mål og én assist.

– Jeg liker å spille mot dem, sier 32-åringen og ler, da han blir spurt om målstatistikken.

– Det er alltid en god følelse å spille mot de store lagene. Jeg har scoret en del mål mot dem. Jeg husker en del mål fra tiden min i Borussia Dortmund, det var en god følelse, legger han til.

Søndagens kamp mot erkerivalene blir derimot den tidligere Arsenal-spissens første i Barcelona-trøyen. Han er klar for kamp.

VETERAN: Aubameyang er ikke ukjent for kamper mot Real Madrid. Her i duell med tidligere Real Madrid-kaptein Sergio Ramos. Foto: Martin Meissner

– Jeg syns at El Clásico er den største kampen i verden, helt sikkert. Alle snakker om kampen, til og med når man er på utsiden. Jeg er glad for at jeg får spille kampen. Det betyr mye for alle i klubben, og jeg vet hvordan derbyer er. Jeg har spilt en del av dem før, og det er en spenning og en følelse av at det er noe spesielt og annerledes. Dette liker vi. Noen blir nervøse av slikt, men vi liker det, sier en selvsikker Aubameyang.

– Jeg forventer at denne Clásicoen blir tøff. Den blir interessant. Jeg håper å reise dit og vinne min første Clásico. Det er drømmen, avslutter han.

Om gaboneserens drøm blir oppfylt søndag, gjenstår å se. Barcelona møter det klart beste laget i ligaen, som nyter omtrent like god form som gjestene på Santiago Bernabéu.

Uansett blir det en spennende kamp mellom Spanias to desidert største lag, som sjeldent sparer på verken underholdning eller kontroverser.

