Kongen besøker ankomstsenter for flyktninger

Hans Majestet Kongen besøker UDIs akuttinnkvartering for flyktninger på Helsfyr i Oslo fredag 18. mars 2022.

Fredag skal kong Harald besøke UDIs akuttinnkvartering på Helsfyr i Oslo. Her skal kongen få en orientering om arbeidet som nå gjøres over hele Norge for å motta flyktninger fra krigen i Ukraina.

Det kommer frem i en pressemelding fra Kongehuset.

Kongen skal mottas av Oslos ordfører Marianne Borgen og direktør Frode Forfang i UDI. Etter planen skal også kong Harald møte noen av de ukrainske flyktningene på ankomstsenteret.