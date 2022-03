X-Games fikk nei på Stortinget – legges ned i Norge

I starten av februar i år varslet Kulturdepartementet i et brev at regjeringen trekker støtten til X-Games. Fremskrittspartiet fremmet da et forslag om at det må utbetales et tilskudd på 15 millioner kroner til arrangementet.

Det ble torsdag ikke vedtatt på Stortinget. Flertallet, med medlemmer fra Ap, Sp og SV, stemte imot.

– Vi kontakter departementet umiddelbart for en styrt avvikling av X Games i Norge, sier Henning Andersen, daglig leder i selskapet som organiserer arrangementet.

Kvalifiseringen til slopestyle-konkurransen for kvinner og menn ble gjennomført på Dombås sist helg, men vinnerne vil med torsdagens vedtak ikke få plasser til X-Games 2023 all den tid arrangementet ikke vil finne sted.

Skateboardkvalifiseringen som var planlagt i Oslo i mai, men heller ikke den blir gjennomført.

– Nå som vi vet at X Games er ferdig i Norge, så er det meningsløst å sette opp den konkurransen, sier Andersen.

– Det er vemodig og trist at det er over, men alt har sin tid. Det er mange i Norge som har vært på den magiske utviklingen vi har fått gjennom disse begivenhetene. Det har vokst frem en hel bransje på internasjonalt nivå. Jeg tror alle er lei seg i dag, men samtidig tror jeg de er stolte av hva de har vært med å bygge opp, avslutter han.