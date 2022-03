Ekspert: Bare disse kan velte Putin

Hver eneste uke demonstrer tusenvis av russere mot sin president. Men sjansen for at folket selv vil kunne fjerne han er liten, mener Norges fremste ekspert på den russiske opposisjonen.

Kanskje så mange som 15 000 russere er de siste ukene arrestert for å ha gitt uttrykk for misnøye i bygatene over hele Russland. Putins regime har stengt de frie mediene og fengslet opposisjonelle som taler presidenten imot.

«Ikke tro på propagandaen»

De som våger å kritisere Putin og hans krigføring mot broderfolket i Ukraina, vet de risikerer å miste levebrødet og bli fengslet. Likevel tar mange til motmæle, som den tidligere redaktøren i statskontrollerte Kanal 1 mandag kveld. Midt under en nyhetssending gikk Marina Ovsyannikova inn i tv-studioet med en plakat der det stod på russisk «Ikke tro på propagandaen. Det dere hører her er løgn»

– Jeg tror dette mest av alt er et utslag av en opparbeidet dårlig samvittighet. Man må jo tro at de som har nytt godt av en modernisering spesielt i Moskva-området også opparbeider en profesjonalitet, en samvittighet som da på et gitt punkt sprekker.

PROTEST: Den russiske TV-produsenten kuppet mandag en nyhetssending med antikrigsbudskap Foto: Channel 1 / AFP

Organisert motstand i ti år

Det sier professor ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke. I 2020 ga han ut boken Russlands rebeller, en bok om den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og motstandsbevegelsensom har vokst frem i Russland. Den organiserte motstanden mot regimet startet lenge før invasjonen av Ukraina.

– Jeg tror den store endringen begynte rundt 2012. Etter det har man sett store profesjonsnettverk, advokatnettverk og journalistnettverk som har arbeidet systematisk ved hjelp av internett for å samle informasjon om demonstrasjoner, informasjon som kan brukes til forsvar for de som blir fengslet. Den sivilsamfunnsbevisstheten som har blitt et problem for Kreml har vokst steg stor frem til nå, sier Flikke.

RUSSLANDKJENNER: Professor på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Geir Flikke Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Palassrevolusjon

Rasende folkemasser har kastet en eneveldig tsar tidligere, da fattige bønder så tsar Nikolaj ll sin enorme rikdom, samtidig med at fattige russiske bønder sultet. Tsaren ble styrtet i 1917, og bolsjevikene kom seirende ut av en borgerkrig mot mensjevikene. Kommunismens Russland så dagens lys.

– Er en ny revolusjon utenkelig?



– Vel, jo det er vel egentlig det. Hvordan forstår man egentlig en revolusjon? Man tenker jo da på de klassiske oppløpene der store folkemasser på åpne plasser og roper sine slagord. Men den sikkerhetssektoren i Russland er så godt organisert at jeg tror den uansett vil kunne demme opp for den type organisering.

Men Flikke antyder likevel en mulighet for at Vladimir Putin kan bli fjernet. Begrepet «palassrevolusjon» handler om at en leder blir styrtet av noen i den nærmeste krets, og er hentet fra den omskiftelige russisk historien. I januar 1762 ble Peter tsar, men samme år begikk kona Katarina og hennes gardeoffiserer statskupp mot Peter, og han ble senere myrdet.

– Det må i så fall være at en endring kommer fra eliten selv. Men hvordan dette skal skje, det er vanskelig å forutse, sier Geir Flikke.

Ifølge målinger regner man med at hver tredje russer nå er kritisk til Putins styre. Men mange, spesielt eldre ute på bygdene, støtter det de mener er den sterke mannen Kreml.

RØMMER: Russere fyller togene og flykter med tog til Helsinki. Flyforbud gjør at veiene ut av landet er få. Foto: Alessandro Rampazzo / AFP

Russere rømmer

Samtidig tappes landet for kritiske stemmer. Tusenvis av russere forlater nå landet. Noen kjøper flybilletter til opp mot 30 000 kroner til Tbilisi i Georgia, til Istanbul eller Jerevan. Andre fyller togene mellom St. Petersburg og Helsinki.

– Det kommer store bølger nå av godt opplyste mennesker. Og det er kanskje den største utfordringen nå med tanke på ytringsfriheten i Russland. Hvis flere av disse som kunne ha utgjort en forskjell inne i Russland ved å protestere eller drive opplysende arbeid nå forlater landet så mister de det vi kan kalle proteststemmer. Men det betyr jo ikke at de ikke kan utgjøre en forskjell fra utsiden.

Kappløp

Virkeligheten for styret i Kreml har blitt utfordret av internett og sosiale medier. Her har de unge, urbane og utdannede stemmene kunne utvekslet meninger seg imellom.

Putins reaksjon på det har vært å stenge av Facebook. De færreste tør å være åpen på Instagram, av frykt for å bli overvåket. Da har kritikerne flyttet seg over på plattformer som Telegram og Signal.

DEMONSTRASJONER: En person blir pågrepet av politiet etter å ha demonstrert i gatene. Foto: Dmitri Lovetsky / AP Photo

Enkeltpersoner kan gjøre en forskjell

– Det er et slags kappløp mellom et sivilt samfunn og et stadig mer restriktivt og autoritært regime. Så er det et spørsmål om hva som skjer når mange mister ting de har lært seg å være glad i, som sosiale medier eller nyhetskanaler. Når de mister dette, så forstår de jo at de mister goder. Da vil vi se to reaksjoner, enten at de trekker seg tilbake, eller at de risikerer noe og gir tydeligere uttrykk for det de mener, sier professor Geir Flikke, og legger til:

– Det blir opp til den enkelte å ta stilling, og noen ganger ser vi enkeltstående individer som kan bety veldig mye. og gjøre en stor forskjell internt.