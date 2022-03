Dette er den nye kringkastingssjefen

Direktør for Marienlystdivisjonen i NRK, Vibeke Fürst Haugen, er ny kringkastingssjef.

Haugen er den første kvinnelige kringkastingssjefen i NRK.

– Jeg er veldig glad og litt overveldet over denne situasjonen. Jeg synes jeg har fått landets morsomste medielederjobb, sier Haugen.

Haugen har jobbet i NRK i 28 år og var konstituert kringkastingssjef i en periode i 2020 da avtroppende Thor Gjermund Eriksen hadde permisjon.

NRKs styreleder Birger Magnus sa på en pressekonferanse torsdag at videreutvikling av NRK som organisasjon ble vektlagt i vurderingen av kandidatene.

– Det er et kompliment til både NRK og Thor Gjermund Eriksen at vi hadde to så sterke interne kandidater. Begge er godt respekterte ledere og utviklingsorienterte. Begge det NRK selv ønsker å være – åpne, modige, troverdige, sa han.

28 ÅR I NRK: NRKs styreleder sier Fürst Haugen kjenner NRK godt. Blant annet har hun vært i ledergruppen de siste ni årene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Få kvalifiserte søkere

Offentliggjøringen av ny kringkastingssjef skjer bare én dag etter at søkerlisten ble offentliggjort.

Totalt sto 22 personer på søkerlisten, to av dem kvinner. Få av de som har søkt, var kvalifisert for stillingen.

Nåværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen slutter i år etter å ha hatt stillingen siden 2013.

FERDIG: Thor Gjermund Eriksen er ferdig som kringkastingssjef. Foto: Terje Pedersen / NTB

Haugen sier at hun overtar som kringkastingssjef før sommeren.

To favoritter

Haugen og NRKs nyhetsdirektør Helje Solberg var på forhånd regnet som favoritter til stillingen.

Solberg har lang erfaring som journalist og leder i VG, der hun jobbet fram til hun ble ansatt i NRK i 2018, skriver NTB.

Også Resett-redaktør Helge Lurås og Demokraten-leder Geir Ugland Jacobsen sto på søkerlista.

Gratulasjoner

Både i et medie- og likestillingsperspektiv er det gledelig at NRK får en så dyktig leder, sier kulturministeren om ansettelsen av Vibeke Fürst Haugen.

– Gratulerer så mye til Vibeke Fürst Haugen som ny kringkastingssjef! NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner, og stillingen som kringkastingssjef er en av de viktigste jobbene i norsk mediebransje. Både i et medie- og likestillingsperspektiv er det svært gledelig at NRK får en så solid og dyktig leder. Attpåtil blir hun historisk som første kvinne i denne rollen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) om ansettelsen torsdag, skriver NTB.

Mediepolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre kaller ansettelsen «en dag for historiebøkene» når en kvinne skal bekle «landets viktigste mediestilling».

– NRK må i årene som kommer, bidra på en inkluderende måte i det totale mediebildet og ikke minst finne ut av hvordan man skal være relevante for barn og unge, sier Pettersen, ifølge NTB.