– Det fikser vi, sa Tove alltid til andre. Men sitt eget liv fikset hun ikke

De beskriver henne som en livlig og engasjert person, opptatt av å gi for å glede andre.

Kristin (28), Rita (27), Runar (24) og Vegard (25) minnes sin mamma som en som alltid stilte opp for dem. Uansett hva det gjaldt. Helt til dagen da de ble nødt til å stille opp for henne.

– Det var som rollene plutselig helt ble byttet om. Mammaen vår ble så psykisk dårlig at vi endte opp med å måtte passe på henne, forteller de.

MÅTTE PASSE PÅ MAMMA: Rita Heggvik (27) synes det er veldig tungt å tenke på at mamma ble som hun ble, og at døtrene måtte passe på henne. Og at det likevel gikk galt. Foto: Jan-Arne Austad/TV 2

Hva hadde skjedd i Toves liv?

Tove Nordbotn var ei aktiv kvinne. Løp maraton og jobbet fulltid som omsorgsarbeider på Hitra i Trøndelag. Hun var godt likt i lokalsamfunnet på øya der de vokste opp, er søskenflokkens oppfatning. Og så var hun i tillegg den omsorgsfulle mammaen som skjemte bort de fire søsknene med kjærlighet og omsorg.

– På jobben var hun også kjent som ei med en positiv tankegang, og hvis noen så på noe som utfordrende eller vanskelig, så sa hun alltid «Det fikser vi».

Men i en periode på bare noen få måneder skjedde det forandringer i Toves eget liv. Dét fikset hun ikke!

Tove ble langtidssykmeldt, blant annet fordi hun pådro seg noen skader på grunn av løpingen.

– Dét taklet hun fryktelig dårlig, sier Kristin, eldste søster i flokken.

Og da hennes langvarige kjæresteforhold gikk i oppløsning i den samme perioden, gikk firebarnsmammaen i kjelleren. Tove Nordbotn hadde mistet alle de trygge plattformene sine, ifølge søstrene som forteller også på vegne av sine to lillebrødre.

– Det var på det tidspunktet hun begynte å miste seg sjøl, forteller Kristin.

Den mammaen de elsket, og fikseren deres, begynte å ramle fra hverandre.

– Du må hjelpe meg, ba hun dattera

De bytter på å fortelle, Rita og Kristin. Og de vet at det som skjedde alltid vil følge dem. Det hender de tenker: kunne noe, eller noen, ha reddet mammaen deres? For alvorlige feil skjedde, i Toves siste timer, som ikke skulle ha skjedd.

«Det er nødvendig å iverksette konkrete tiltak» skriver St. Olavs hospital etter at det ble opprettet tilsynssak. For å sikre at denne type hendelser ikke skjer igjen, skriver de videre.

– Jeg har det så trasig, Kristin, du må hjelpe meg, ba hun .

Eldstedatter Kristin gjenforteller om den solide mora deres som var blitt en utrygg, ugjenkjennelig person.

– Hun så fortapt ut, helt fjern, fortsetter Rita.

MORS HISTORIE: I sofaen hjemme hos Rita i Melhus kommune forteller de mamma Toves historie. Kristin (28) til høyre er eldst i søskenflokken. Foto: Jan-Arne Austad/TV 2

Døtrene byttet på å være sammen med mora si, og de snakket med hverandre på telefon - hver eneste dag. De voksne barna hadde beredskap.

– Mamma kunne gråte rett framfor oss, hun kunne krype sammen i fosterstilling på sofaen. Og fortelle oss at hun hadde lyst til å dø, fordi hun ville få slutt på alt det vonde.

57-åringen var blitt suicidal, det var det ingen grunn til å tvile på. Men hun ønsket selv hjelp. Det var det heller ikke grunn til å tvile på.

Ble pasient

Søstrene skjønte at nå var det behov for hjelp fra fagfolk i helsevesenet. Dette maktet de ikke å håndtere alene.

– Vi fulgte henne til legevakten i en nabokommune, der hun fikk psykologtime.

Døtrene ble med på samtalene, etter moras ønske, selv om det var vanskelig for henne å takle at barna hennes måtte ta på seg så mye ansvar.

– Det føltes som et stort nederlag for henne, sier de.

– Men, på det tidspunktet hadde hun mista evnen til å kle på seg og spise, til å gjøre de ordinære tingene i livet. Vi måtte innse at hun var blitt mer en pasient enn mora vår.

På dette stadiet gjør helsevesenet jobben sin. Tove blir tilbudt innleggelse, men takker nei. Til døtrenes store fortvilelse.

Fra nå av blir livet en eneste berg- og dalbane for dem alle. Tove legger seg inn, men skriver seg ut igjen. Overfor døtrene sier hun nå: Det går bra, dette her!

– Jeg visste jo hun var suicidal, sier den ene dattera, og den konstante bekymringa førte til at vi var nedfor nærmest konstant.

GLADE TIDER: Søskenflokken og mor Tove Nordbotn i midten. Runar, Kristin, Rita og Vegard omkranser en kjær og avholdt mamma. Foto: Privat

Den siste morgenen

Det som skjer på Toves siste dag, ønsker de fire søsknene å være vidåpne om.

– Det går jo alltid rykter i et lite samfunn, og falske historier kan spre seg i en sånn situasjon, derfor vil vi fortelle det som det er, er Rita og Kristin enige om.

13.oktober 2020 ringte Tove Nordbotn fortvilet Legevaktssentralen, der hun livredd ba om å bli lagt inn. Og meddelte at hun trodde hun kunne skade seg selv, og ta livet sitt. At hun trengte hjelp. Nå!

Tove ville leve. Selv om hun der og da fryktet hun kunne ta livet sitt. Det er slik døtrene leser moras siste kapittel.

Legevaktslegen rekvirerer en ambulanse. For det haster jo! Men akkurat da er den lokale ambulansen ikke ledig. Så det besluttes å tilby den suicidale en taxi.

– Enn at de ville sende en taxi! For å hente og håndtere en suicidal person. Kristin trodde det knapt da hun fikk vite det.

– Politiet, eller brannvesenet kanskje, kunne ha klart det, for de er jo opplært til å møte personer i vanskelige saker.

KNAPT TIL Å TRO: Dattera Kristin er sjokkert over at helsevesenet tilbød en taxi for å hente hennes suicidale mor. Foto: Jan Arne Austad/TV 2

– Hun var jo så ute av seg, og ute av stand til å ta vare på seg selv. Så utsatt som hun var skulle hun ha blitt møtt og hjulpet av de riktige fagfolkene.

Ingen kjenner Toves siste tanker. Faktum er at etter å ha fått vite at det ikke kommer profesjonelt helsepersonell for å hjelpe henne og redde henne, foretar hun sitt livs siste handling.

57 år gammel ender Tove Nordbotn sitt liv. 13.oktober 2020.

Klagesaken

Søsknene Heggvik innså fort at de måtte ha advokat. Det var mye uforklarlig i dokumenthaugen etter moras død som fortalte dem at det måtte reises klagesak.

– Det handler om rettferdighet overfor mora vår, den siste historien om henne skal skrives på riktig måte, er deres mening.

Én ting er at det fantes en ledig ambulanse. På naboøya Frøya. Ikke langt unna.

Statsforvalteren i Trøndelag konstaterer brudd på forsvarlighetskravet i helse og omsorgstjenesteloven. De konkluderer med at:

Valg av transportmåte var i strid med legevaktslegens bestilling. Statsforvalteren skriver at personer som truer med selvmord må transporteres av helsepersonell.

Manglende tilbakemelding til legevaktslegen fra legevaktssentralen. Legen fikk aldri beskjed om at det ble besluttet å sende en taxi hjem til den syke.

Manglende oppfølging av pasient med selvmordsproblematikk. I dette tilfellet ble ikke Tove fulgt opp av noen, Statsforvalteren understreker i tilsynssaken at hun burde ha blitt fulgt opp mye tettere og bedre.

– Jeg tror nok hun følte seg avvist da de sa de skulle sende en taxi, tror Kristin.

I disse risikofylte minuttene, hvor livet sto på spill.

– Jeg tror det var et lite håp der, da hun ringte om hjelp, men da hjelpen ikke kom, vippet det situasjonen over - og det fatale skjedde. Tror Rita.

Begge føler seg sikre på at en lokal taxi, i et øysamfunn hvor mange kjenner hverandre, ikke var noe mora deres orket, og derfor hadde hun sagt på telefonen «at hun skulle tenke seg om». De føler seg også sikre på at dersom mora deres hadde fått et akutt hjerteinfarkt eller noe fysisk alvorlig, ville en profesjonell løsning ha blitt funnet.

– Beklager på det dypeste

– Kommunikasjonen har svikta i denne saken her, og har gjort at saken fikk et tragisk utfall.

På St. Olavs hospital stiller klinikksjef Kjetil Karlsen opp på vegne av helsevesenet for å svare på kritikken.

– Vi har tatt en del grep rundt kommunikasjonsrutinene våre, at alle de viktige enhetene nå skal sitte med samme informasjon, og at de tar beslutninger i fellesskap. Det gjelder for eksempel legevaktslege og AMK-sentralen.

Karlsen er svært lei seg for det som skjedde.

– Jeg vil på dypeste beklage overfor familien, for det de har vært gjennom. Vi har gått gjennom denne saken internt for å se hva vi kan forbedre. Slik at slike hendelser ikke skjer igjen.

BEKLAGER: Klinikksjef for akutt- og mottaksmedisin, Kjetil Karlsen, ved St. Olavs hospital, beklager på det dypeste det som skjedde. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

At ambulansen i nabokommunen Frøya sto klar, kunne ha kommet fram ved bedre kommunikasjon.

– Lærdommen vi må trekke er å sikre at når det er bestilt ambulansetransport, så må vi påse at dette blir gjennomført!

Klinikksjefen utdyper ytterligere og sier at de tilbyr kursing med ekstra fokus på selvmordsforebygging, og vurdering av selvmordsfare. Både hos legevaktsentralen og AMK-sentralen. Allerede har flere ansatte blitt kurset.

– Selvmordsfare regnes som en akuttmedisinsk tilstand, og det som skjedde her tar vi med oss inn i intern opplæring, legger Karlsen til.

Den siste gnisten slukket

Søsknene Heggviks advokat sier at svaret fra helsevesenet viser at de tar dette på alvor.

– De tar åpenbart en grundig gjennomgang, det viser svaret de gir, sier advokat Elisabeth Aae. Almenheten stoler jo på at vi har et forsvarlig helsevesen, men det kan alltid bli bedre.

VAR EI SPREK EI: Tove Nordbotn løp og løp gjennom sitt voksne liv, her avbildet med døtrene Kristin og Rita, etter å ha løpt Trondheim maraton. Foto: Privat

– Jeg gikk rett i gulvet da vi forsto at det aller verste hadde skjedd, forteller Rita, og der ble jeg liggende og hylgråte.

Nå har søsknene kommet seg opp fra knestående, vel vitende om at deres liv aldri blir det samme. De er opptatt av at mor Toves siste kapittel må formidles. Slik at folk som kjente henne forstår at det var en liten livsgnist der. En gnist som ble slukket denne høyrisikable siste morgenstunden.

– Hadde riktig hjelp blitt prioritert så kanskje, slikt vet vi jo ikke, men kanskje hadde vi hatt mamma her i dag.

PSYKISK DØDSSYK: 57 år gamle Tove Nordbotn vaklet mellom liv og død. Barna hennes vil formidle at det fantes et håp. Foto: Privat

Rita og Kristin synes det er smertefullt å fortelle, men for dem er det likefullt viktig at omverdenen skal vite at når det er et ørlite håp, så må den syke møtes med ressurser og forståelse.

Begge de unge kvinnene håper inderlig lærdommen blir at helsevesenet preppes like godt for psykiske lidelser som for akutte fysiske sykdommer.

– For Guds skyld, en må bare håpe dette ikke skjer igjen. Et liv tapt er ett for mye!