Skilegenden (94) er sjokkert: – Kan ikke skjønne det!

– Hva jeg tenker om det? Det er vanskelig å la være å synes at det er trist. Jeg kan ikke skjønne at det har latt seg gjøre. Det har vært kvalifiserte søkere, men de har blitt valgt bort overfor mannlige søkere. Det er bare slik det har vært. Dessverre, dessverre.. Det er trist!

Få har betydd mer for norsk langrennsport enn 94-åringen fra Hemsedal. Som skiløper deltok hun selv i Cortina d’Ampezzo (1956) og i Innsbruck (1964), men det er likevel prestasjonen som trener hun huskes best for.

Sammen med laget hun selv døpte for «jentut’n», ledet hun Norge til tidenes første OL-gull i langrenn for kvinner i Grenoble i 1968.

«Jentut’n» Er et kallenavn brukt om de første stjernene i norsk kvinnelangrenn. Betyr «jentene» på hemsedalsmål, dialekten til Wigernæs. Viser særlig til to stafettlag: VM-sølvlaget i Oslo i 1966 og OL-gullaget i Grenoble i 1968. Fram til da hadde Norge aldri vunnet et internasjonalt kvinnegull, verken i langrenn eller andre sporter. Kilde: Store norske leksikon

Det glemmer hun - naturligvis - aldri.

– Å stå der på seierspallen og se de norske jentene med russere og svensker på hver sin side.. «Ja, vi elsker» som runger utover. Jeg får frysninger av å tenke på det. Det var så stort.

– Nei, nei, nei!

I september i fjor fikk hun dobbel anerkjennelse for sitt bidrag til norsk skisport da hun ble slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden og statue i hjembygda.

DUO: Wigernæs og bestevenninnen Babben Enger var bærebjelker i «Jentut’n»-lagene på slutten av 60-tallet. Her fotografert etter NM på Røros i 1961. De ringes fortsatt daglig. Foto: NTB

Hun husker godt hvordan hun reagerte da hun fikk vite om statueplanene.

– Først sa jeg «nei, nei nei!» - jeg vil ikke opp på statue slik som Wenche Foss!

Etter samtaler med datteren Ine snudde hun. I dag angrer hun ikke et sekund på det.

– Det var så stort. Jeg har ikke ord for det. Det er vanskelig å fatte at noe slikt har hendt meg.

Etter et langt liv i Oslo flyttet Wigernæs tilbake til hjemstedet i november i fjor. Nå bor hun på Bygdeheimen - et steinkast unna der hun er reist på sokkel.

Langrennsikonet følger fortsatt svært godt med på hva som rører seg i samfunnet. Hun passer blant annet på å få med seg Dagsnytt 18 hver eneste dag.

PIONÉR: Stauten av Ingrid Wigernæs i Hemsedal. Barnebarnet Ingrid bak. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Nå er det situasjonen rundt det norske kvinnelandslaget som opptar henne.

– Jeg er overrasket

Langrennsjentene er på jakt etter ny trener, ettersom Ole Morten Iversen gir seg når kontrakten utgår etter sesongen.

MINNENE: 94-åringens værelse er fullt av gode minner fra et rikt og langrennsliv. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Wigernæs har klare tanker om valget som skal tas.

– Det er klart jeg håper det blir en jente, sier hun bestemt.

Hun beskriver det som «merkelig» at hun er eneste kvinne som har trent et elitelandslag i langrenn.

– Jeg er overrasket over at det har tatt så lang tid. Men hvis du har fulgt med litt, så har det jo en sammenheng. Det har lett for å bli slik at de som kjenner hverandre anbefaler hverandre videre. De har ikke hatt kjennskap til hvor godt skikket jentene er. De har hatt sine kvalifikasjoner når de skal velge trener, men ikke hatt greie på hvordan jentene ligger an. De har visst mer om de mannlige kandidatene. Når dette er lagt til grunn, er det egentlig ikke så rart.

Avskriver seg selv

Hun har ingen sterke meninger om akkurat hvem som bør ta over etter Iversen, men reflekterer gjerne rundt hva en kvinne bringer inn i rollen.

94-åringen er fremdeles engasjert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg har en mening om at menn og kvinner ofte er forskjellige følelsesmessig. Å forstå kvinner tror jeg kanskje enn kvinnelig trener har bedre grunnlag for enn en mannlig trener. Jeg tror nok mennene ofte er litt hardføre, sier hun, samtidig som hun er fullt klar over at ting har endret seg fra da hun selv drev på:

– I dag er det nok ikke noe tabu med mensen. For 50-60 år siden var det det. Den gang hadde vi jenter problemer med å snakke om denslags - og det var vanskeligere foran en mannlig trener. Det har nok forandret seg. Det er jeg nesten sikker på, sier hun.

Hun er glødende engasjert når hun snakker om temaet.

Om ønsket hennes om en ny kvinnelig landslagstrener i langrenn innfris - 53 år etter at hun ga seg i samme rolle - gjenstår å se.

– Det er ikke du som blir neste trener, da?

Wigernæs ler godt og hjertelig.

– Nei, det blir nok ikke det. Det kan jeg avskrive.