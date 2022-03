Mener dette er en bevisst russisk strategi: – Vi kan forvente mer

Onsdag kom det meldinger om at teateret i den beleirede byen Mariupol var bombet til ruiner.

Ifølge lokale myndigheter befant det seg rundt 1000-1200 sivile i bygget som hadde søkt tilflukt. Flere av dem var barn.

Satelittbilder viser at det ble forsøkt å gi beskjed om dette, ved å skrive det russiske ordet for «barn» på bakken utenfor teateret.

Lenge fryktet man at rakettangrepet førte til store, sivile tap, men torsdag opplyste ukrainske myndigheter at det ser ut til at de aller fleste som befant seg i bygget overlevde.

I RUINER: Teateret i Mariupol ble lagt i ruiner etter torsdagens rakettangrep. Foto: Donetsk regional administration / Reuters

– Gjør ikke forskjell på sivile og militære

Rakettangrepet mot teateret i Mariupol føyer seg inn i rekken av russiske angrep mot sivile.

– Jeg tror de liker smaken av blod, sier ordføreren i den ukrainske byen Mykolaiv.

BEVISST ANGREP: General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tror russernes angrep mot sivile er en del av en bevisst strategi. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier til TV 2 at angrepet mot teateret i Mariupol ikke nødvendigvis kommer som en overraskelse.

– Russerne skyter uten å gjøre noe forskjell på sivile og militære mål. De ønsker at dette skal bli en så alvorlig humanitær situasjon, sånn at det skal tvinge Ukraina til å forhandle, sier han.

Diesen mener dermed angrepet er helt bevisst fra Russland sin side.

– De sitter neppe å ser hvor de kan ta livet av flest mulig barn, men de søker etter sivile mål.

Den tidligere forsvarssjefen tror imidlertid ikke at dette biter på ukrainerne.

– Russerne er av den oppfatning at dersom krigen blir brutal nok, vil det bidra til at den lettere kan vinnes.

Diesen er klar på at vi kan forvente oss mer av det samme i tiden som kommer.

Tre årsaker til hensynsløs krigføring

Militæranalytiker i Norsk utenrikspolitisk institutt, Per Erik Solli, sier bombingen av sivile er som forventet av Russland, og viser til at de har gjort det samme i Tsjetsjenia og Syria. Han sier det er tre hovedårsaker til russisk krigføring retter seg i så stor grad mot sivile mål.

Dårlig etterretning

Soldater som ikke stilles til ansvar for sine handlinger

Blind ordrelojalitet

– Jeg er ikke overrasket over at de angriper mål der det er sivile. Russerne er ikke flinke på taktisk etterretning, altså det å vite hvor militæravdelinger og utstyr er til en hver tid, så de har dårlig oversikt, sier Solli.

Videre mener han at denne typen bombing av sivile ikke får konsekvenser for russiske soldater.

– Det så vi da de skjøt ned et Malaysia Airways passasjerfly over Ukraina i 2014. Det er bevist at russisk luftvern gjorde det, men russerne blånekter fremdeles. De lar det ikke få konsekvenser for de som står bak, sier han.

– Slik de kriger

Dessuten mener han at kulturen i det russiske militæret er preget av en sterk ordrelojalitet, som gjør at soldatene gjør få egne vurderinger.

– Selv om det står «barn» på en bygning, så gjennomfører flyveren bombingen om de er på ordre. Norske flyvere som ser at noe ikke stemmer, ville jo snudd og flydd tilbake, sier Solli.

– Dette er ikke nytt. Det er heller ikke overraskede om de bommer og treffer sivile, med vilje eller ikke. Det er slik de kriger. Jeg ser ikke på dette som en eskalering. Det er som vi har forventet, det er slik deres krigskultur er.

– Upresise

Det er en analyse oberstløytnant Geir Hågen Karlsen stiller seg bak.

– Russerne går mer brutalt frem, og tar mindre hensyn til sivile tap enn vi ville tatt i en krig. Russland har også et mye tøffere og brutalt samfunn enn vi har, sier Hågen Karlsen og legger til:

BRUTALITET: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier ting tyder på at russerne vil gå enda mer brutalt frem i tiden som kommer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– De har en historie som gjør at det er grunn til å være bekymret.

Hågen Karlsen sier at de også tror russerne begynner å gå tom for en del av presisjonsvåpnene de har brukt så langt i krigen. Oberstløytnanten tror derfor en del av treffene på sivile mål kan skyldes nettopp dette.

– De bruker også en del rakettkastere som er ganske upresise. Disse kan derfor falle ned noen hundre meter unna det man siktet på.