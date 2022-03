Espen PA Lervaag ute av Kompani Lauritzen – takker én spesiell deltaker

Etter nok en intens uke på Kompani Lauritzen var det igjen duket for dimmekamp på Setnesmoen leir.

I den siste og avgjørende øvelsen ble aspirantene delt inn i to lag og bedt om å holde vakt og forhindre at ti flagg ble stjålet. Dette viste seg å være vanskeligere enn først antatt.

Etter en lang natt med flere falske alarmer og stjålne flagg, var det blått lag som tapte lagkonkurransen. De hadde kun fire flagg igjen, og hadde meldt syv falske alarmer.

Derfor var det komiker og skuespiller Espen PA Lervaag (44) og artist Ruben Markussen (26) som måtte ut i dimmekamp.

Tror dette avgjorde dimmekampen

Dimmekampen skulle avgjøres med aspirantenes softgun, en replika av HK416 brukt av det norske forsvaret. De skulle skyte og treffe ballongene på major Kristian Ødegårds kommando.

Ballongene varierte i både farge og tekst, noe som gjorde at Lervaag og Markussen måtte tenke raskt.

TAPTE: Lervaag tapte dimmekampen mot artisten Ruben Markussen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

I den siste og avgjørende runden sto Lervaag og Markussen likt, men det var til slutt Markussen som var raskest og mest presis på avtrekkeren. Derfor var det Lervaag som måtte forlate kompaniet, mens Markussen fikk fortsette som aspirant.

Da TV 2 intervjuet Lervaag like etter at dimmekampen var over, ble han spurt om hva han tror avgjorde dimmekampen.

– Ruben er så rolig. Jeg er nok litt mer stresset, og i denne konkurransen så tror jeg det lille stresset tok litt overhånd, sier han.

Skyting med våpen var heller ikke noe deltakerne hadde øvd mye på, noe som gjorde dimmekampen til «bingo», ifølge 44-åringen.

AVGJØRENDE: Lervaag tror både stress og lite øving på skyting var avgjørende for at han tapte dimmekampen mot Markussen.: Foto: Matti Bernitz/TV 2

Lervaag kunne også fortelle at han har dysleksi, noe som gjorde det vanskelige å skille mellom skriften som var skrevet på ballongen, og ballongenes faktiske farge.

Han tenker derimot ikke at konkurransen var urettferdig av den grunn.

– Jeg bare bruker det som en unnskyldning, jeg, sier han og ler.

Slet med skade under oppholdet

Da TV 2 spurte komikeren hvordan det ville bli å forlate Setnesmoen, kunne han avsløre at han var lettet over å reise hjem.

– Jeg er ikke noe lei meg, men jeg er lettet og fornøyd med det jeg har fått være med på og det jeg har prestert. Så jeg har ikke noe ugjort i Kompani Lauritzen, føler jeg, så det er en liten lettelse, sier han.

Selv om Lervaag var klar for å reise hjem, vil han savne de andre deltakerne.

– Det er deilig å være ferdig med det blodslitet. Men folkene ... Oh my god, for en fin gjeng. Dette høres jo klisjé-aktig ut, sikkert, men du blir veldig glad i dem, forteller han.

Lervaag fortalte også at han hadde pådratt seg en skade under oppholdet. Dette hadde gjort dagene før dimmekampen vanskelig, og var noe av grunnen til at han var klar for å reise hjem.

– Jeg hadde slitt med ryggen i to dager og sovet ute i skogen. Jeg har ikke noe grunnlag for å bære den sekken på 25-30 kilo dag ut og dag inn på den måten. Det var bare slitasje, så jeg har fått smake på alt det legen har å by på i sukkertøyskåla si, forteller 44-åringen.

SLET MED RYGGEN: Lervaag mener ryggen hans ikke er laget for å være en sekk på 30 kilo. Her er han på vei opp Trollstigen under rekruttperioden. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Da 44-åringen fikk tilsyn fra legen, kunne han bekrefte at det ikke var noe brudd men en muskulær skade komikeren hadde pådratt seg. Han hadde likevel over lengre tid kjent på den intense smerten.

– Det er så vondt. Nå står jeg rett opp og ned og snakker med deg med øreplugger og holder ørepluggen opp mot munnen, og den bevegelsen er vond, sier han og ler litt.

Vil takke én spesiell deltaker – som han tror kan vinne

Det var særlig én av deltakerne som har overrasket Lervaag på Kompani Lauritzen, og det var Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (28). Hun viste seg å være både sterkere fysisk og psykisk enn han først antok.

– Hun tror jeg på en måte er en liten «dark horse» i dette spillet, og kan overraske mange. Hun har dratt meg opp en fjellskrent, så hun er ... Nei, hun overrasket meg veldig, forteller han.

Lervaag forklarer at det er Mehls fortjeneste at han kom seg opp Trollstigen under øvelsen «Hurramegrundt» i rekruttperioden. Han tror han hadde vært ute av Kompani Lauritzen hadde det ikke vært for at Mehl var hans partner under øvelsen.

TAKKER MEHL: Lervaag takket Justis- og beredskapsminister Emilie Ener Mehl for at han kom seg opp Trollstigen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Hun tok sandsekk på sandsekk og trykte ned i sekken sin, og dro meg opp den fjellskrenten. Så hadde det ikke vært for henne hadde jeg vært ute tidligere.

Da TV 2 spurte Leervag hvem han tror vinner Kompani Lauritzen, er han først usikker, før han trekker frem noen favoritter.

– Jeg tror de som er fysisk sterkest er Dennis Siva (27) , Daniel Kvammen (33) og Emilie Nereng (26), sier han.

– Men så har du Emilie Mehl, som jeg tror bare blir sterkere og sterkere etter hvert som hun er her. Så de fire tror jeg er garantert i finalen, konkluderer 44-åringen.

