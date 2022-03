Dette gjør sykehusene for å forberede seg på flyktningstrøm

Torsdag kom meldingen om at regjeringen skal ta imot like mange flyktninger fra Ukraina som Tyskland.

Til sammen skal Norge ta imot 5000 flyktninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Av disse er 2500 flyktninger fra Moldova, som alene har tatt imot over 350.000 ukrainske flyktninger siden krigens start.

– I tillegg har vi bestemt oss for å evakuere 500 flyktninger som trenger sykehushjelp og deres pårørende, sa Støre.

100 i første omgang

– De første ukrainske pasientene som er overført til andre europeiske land, har vært kreftsyke barn og deres pårørende, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på regjeringens pressekonferanse torsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB

EU skal - gjennom «Union Civil Protection Mechanism» - overføre pasienter fra Ukrainas naboland til andre EU og EØS land.

– Norge vil ta vår del av dette ansvaret. På sikt kan Norge ta imot rundt 550 pasienter, men i første omgang er vi klare til å ta imot 100 og deres nærmeste pårørende, sa Kjerkol.

Lav vaksinasjonsgrad

UDI har anslått av over tid kan det komme over 35.000 ukrainske flyktninger til landet. Til nå er 2640 flyktninger registrerte, men tallet er reelt høyere.

Helseforetakene TV 2 har snakket med jobber nå med å få oversikt over hvilke behov en eventuell flyktningstrøm kan få.

President Volodymyr Zelenskiy besøkte torsdag et sykehus i Kyiv. Han hadde med blomster til en 16 år gammel jente - som ble skadet da familien forsøkte å flykte. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS / NTB

I tillegg til fysisk- og psykisk uhelse som en konsekvenser av flukt og krig, kan sykehusene oppleve andre helseutfordringer ved mottakelse av ukrainske flyktninger.

«Vaksineskepsis kan være en utfordring» skriver FHI i et rundskriv til norske fylker, og ber norske kommuner om å forberede seg på dette.

– Vi er forberedt på å ta imot pasienter som har behov for helsehjelp, og de vil motta helsehjelp som om de var bosatt i Norge.

Det sier Pål Wiik, fagdirektør på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Ahus sier de ennå ikke har mottatt pasienter gjennom ordningen som koordinerer mottaket av ukrainske evakuerte pasienter. Foto: Aage Aune / TV 2

– Og dersom disse menneskene trenger innleggelse i sykehus, skal det tas prøver med sikte på avdekke mulig medbrakt sykdom, sier Wiik.

Stort vilje til å bistå

Det er Oslo universitetssykehus som har fått oppdraget med å koordinere og fordele pasienter til de ulike helseregionene.

– Foreløpig har det kun vært enkeltstående behov for innleggelser og eller vurderinger i spesialisthelsetjenesten, men det er klart at flyktningene har vært utsatt for enorme påkjenner og at kan bli syke som alle andre etter ankomst til landet, sier Hilde Myhren, medisinsk direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Hun bekrefter at sykehuset forbereder seg på at antallet flyktninger som trenger helsehjelp kommer til å øke.

Medisinsk direktør ved OUS, Hilde Myhren, sier det er stor vilje i sykehusene for å hjelpe Ukraina. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er stor vilje blant de ansatte til å bistå og hjelpe. Alle ser den vanskelige situasjonen ukrainerne er i, sier Myhren.

Kan ta imot avanserte brannskadede

– Vi har forpliktet oss på lik linje med andre sykehus, og har opprettet god kontakt med Oslo.

Det sier viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus, Clara Gjesdal.

– Vi vet ikke hva vi kan få av pasienter, men Haukeland er et stort beredskapssykehus med lang erfaring om å snu oss rundt på kort tid. Vi er klare for en økt tilstrømning og har et godt samarbeid med kommunene, sier hun.

I tillegg er Haukeland universitetssykehus en nasjonal behandlingstjeneste for avanserte brannskader.

– Vi vil derfor kunne ta vår del av disse pasientene, sier Gjesdal.

Haukeland universitetssykehus Foto: Frode Hoff / TV 2

Avdekker mulig medbrakt sykdom

Hun er klar på at de også minner hverandre på rutiner knyttet til å motta pasienter fra utenlandske sykehus.

– Disse pasientene kan ha andre sykdommer, en annen antibiotika eller bakterieflora og infeksjoner vi ikke ønsker skal spre seg i sykehuset. Derfor vil de rutinemessig screenes ved innleggelse, sier Gjesdal.

– Siden krigens utbrudd har vi arbeidet med beredskapsplanlegging og forberedelser for å kunne ta imot pasienter. Våre sykehus er forberedt, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli.

Helseforetaket sier språk, vaksinemotstand, infeksjoner og tuberkulose-screening blir de største utfordringene, men at de har oversikt over nødvendig utstyr.

Også Universitetssykehuset i Trondheim er klare for å ta sin del av pasientene som kommer til Norge.

Sykehuset Trondheim er Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Et moment er at Ukraina ikke har like god vaksinedekning som vi har, både når det gjelder Covid-19 og andre vaksiner. Multiresistente mikrober er også et større problem der. De kan derfor ha sykdommer vi ikke ser så ofte her i landet, sier kommunikasjonsrådgiver på St. Olavs hospital, Christina Yvonne Kalland.

– Men vi er forberedt på at det blir behov for både behandling og isolering på infeksjonsavdelingen vår.