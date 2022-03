Vil invitere Volodymyr Zelenskyj til å tale for Stortinget

Volodymyr Zelenskyj har denne uken talt via videolink både til den amerikanske kongressen og den tyske Forbundsdagen.

Nå vil stortingspresident Masud Gharahkhani gjerne at Zelenskyj også taler til det norske Stortinget.

– Jeg inviterer gjerne Zelenskyj, det vet jeg alle mine kollegaer ville satt pris på. Det norske Storting og parlamentet i Ukraina har hatt tett samarbeid, sier Gharahkhani til TV 2. Han mener det nå er naturlig å ta kontakt med den Ukrainske ambassadøren i Norge for å høre om dette er noe som kan la seg gjennomføre.

– Vise solidaritet

Han har allerede sendt en henvendelse om et møte med lederen av det ukrainske parlamentet, Ruslan Stefanechuk.

– Dette for å vise vår solidaritet, sier stortingspresidenten til TV 2.

I et brev sendt til Stefanechuk 3. mars oppsummerer han hva Norge har gjort så langt for Ukraina, og understreker at han er klar for et digitalt møte når som helst.

I en videotale til den tyske Forbundsdagen i dag ber Ukrainas president om hjelp til å rive «muren mellom frihet og trelldom» som Russland er i ferd med å sette opp.

- Kjære herr Scholz, riv denne muren, sa han, henvendt til Tysklands statsminister Olaf Scholz. Formuleringen er den samme som Ronald Reagan brukte overfor Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i en tale Reagan holdt foran Brandenburger Tor ved Berlin-muren 12 juni 1987.

Det var ikke den eneste historiske referansen i Zelenskyjs følelsesladde tale. Han kom også med en referanse til holocaust og andre verdenskrig.

– Hvert år sier politikere «aldri mer». Nå ser jeg at de ordene er null verdt. Et folk er i ferd med å ødelegges i Europa, sa den ukrainske presidenten.

Redegjørelse fredag

Norge har så langt sluttet opp om sanksjonene EU har innført mot Russland, samt bestemt seg for å trekke oljefondet ut av Russland.

Regjeringen har også besluttet å sende inntil 2000 M72 panservernvåpen til Ukraina.

I tillegg har Norge satt av 2 milliarder kroner for å avhjelpe den humanitære situasjonen i Ukraina.

Fredag redegjør statsminister Jonas Gahr Støre for Stortinget om situasjonen i Ukraina, og presentere nye tiltak knyttet til krigen.