Legger fram Ukraina-pakke fredag

Fredag skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjøre om Ukraina-krigen for Stortinget klokka 09.00. Deretter er det kalt inn til pressekonferanse.

I den forbindelse blir en tiltakspakke presentert, bekrefter finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Det som kommer i morgen, er en redegjørelse av statsministeren om tiltak vi skal gjøre, både når det gjelder beredskap, forsvar og justis om å trygge den nasjonale beredskapen. Det skal statsministeren redegjøre for, og selvfølgelig de andre tingene som berører oss med den forferdelige krigen som Putin har påført Europa, sier Vedum til TV 2.

Dette går pengene til

Det var NRK som først omtalte at det kommer en Ukraina-pakke fra regjeringen fredag.

Ukraina-pakken vil omhandle:

Forsvar

Sivil beredskap

Trygghet

Helse

Sanksjoner

Flyktningsituasjonen

– Betyr det at du legger flere milliarder på bordet?

– Det kommer selvfølgelig en redegjørelse rundt den forferdelige krigen Putin har påført oss, både når det gjelder flyktningstrømmen og også hvordan vi kan styrke vår nasjonale beredskap.

Styrker beredskapen

– Mer penger til å ta imot flyktninger og mer penger til forsvar?

– Det kommer til å bli mer penger til forsvar og nasjonal beredskap. Det har vært veldig viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet over tid. Vi mener det er viktig at den nasjonale beredskapen styrkes.

– Umiddelbart eller i revidert nasjonalbudsjett?

– Nå skal statsministeren få lov til å redegjøre for det i morgen, sier Vedum.

Pressekonferansen fredag vil holdes rundt klokka 11.15. I tillegg til Støre, skal forsvarsminister Odd Roger Enoksen, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl også delta på pressekonferansen.