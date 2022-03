Oslo har passert 700.000 innbyggere

Ordfører Marianne Borgen fikk hilse på mor, Andleeb Shamaila, far og barn på Rikshospitalet, etter at den lille jenta på 50 centimeter og 3070 gram kom til verden onsdag.

Borgen sa det var en fantastisk gave å få ønske et barn velkommen til verden.

– Milepælen med 700.000 innbyggere er allerede er nådd. I dag markerer vi at byen vår vokser og at nye generasjoner skal være med på å forme den, sa ordføreren.

Innbyggertallet i Oslo har vokst med 100.000 siden 2011. Det er flere årsaker til dette, blant annet at fødselstallene bidrar til befolkningsvekst samtidig som levealderen øker.

– Vi har alle et felles ansvar for å skape gode oppvekstsvilkår for barna som bor her. Oslo skal være en raus, trygg og inkluderende by som er god å leve i for alle, sa Borgen.