Mann i 60-årene tiltalt for å ha lagt død person i kum i Oslo

Det melder Avisa Oslo.

Det var mannen selv som kontaktet politiet og fortalte hvor kvinnen befant seg. Kvinnen ble senere identifisert som Jeanette Wig Steen, som hadde vært savnet fra Drammen helt tilbake fra 2017.

Dødsårsaken er ikke sikkert fastslått, men politiet har tidligere sagt at det ikke er opplysninger i saken som tilsier at døden skyldes en kriminell handling.

Ifølge tiltalen skal mannen i 60-årene ha funnet henne død lørdag 28. oktober 2017, eventuelt senere, i leiligheten hvor han bodde i nærheten av kirkegården. Deretter skal han ha fraktet henne i en sykkeltralle til Vår Frelsers gravlund, lagt henne ned i en kum og lagt på lokket.

Tiltalen mot mannen dreier seg om mishandling av lik, som har en strafferamme på bot eller fengsel i inntil to år.

– Han erkjenner de faktiske omstendighetene rundt mishandlingen av lik, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til Avisa Oslo.

Mannen har tidligere forklart i et intervju med Aftenposten at han var etterlyst for soning av en dom, og var redd for å kontakte politiet.