Kjendiskatt fikk familien i trygghet

Krigen i Ukraina har ført til at over tre millioner mennesker har flyktet fra landet, blant dem Anna, hennes to sønner og katten deres Stepan. De kommer fra Kharkiv, Ukrainas nest største by, som har vært gjennom flere russiske angrep de siste ukene.

På Instagram følger 1,1 millioner mennesker med på livet hans, og nå flukten fra hjemlandet. Eieren har valgt å skjule identiteten sin på grunn av oppmerksomheten rundt kjæledyret.

Ble vekket av eksplosjonene

Anna forteller om de siste ukene i et innlegg. Eksplosjonene vekket henne da krigen brøt ut den fatale torsdagen 24. februar. Byen hennes Kharkiv var under angrep.

– Jeg forstod ikke hva det var med en gang, men så kom det bare flere og flere eksplosjoner. Vinduene skalv. Jeg hoppet opp, og forstod at noe forferdelig var i gang, skriver Anna på Instagram.

Fikk hjelp av influencer-forbund

I dagene som fulgte fortsatte eksplosjonene, og familien overnattet flere dager i bomberom. De måtte klare seg uten elektrisitet i en uke, og dro til kjellere i nærheten for å lade telefonen.

– Så fikk vi endelig forlate byen. Frivillige i Kharkiv fraktet oss til togstasjonen, sånn at vi kom oss på et tog videre til Lviv. Derfra fulgte vi grensen til Polen.

Etter ni timer i kø ved grensen, nådde de Polen. Der ble Anna kontaktet av The World Influencers and Bloggers Association fra Monaco, som sørget for at de kom seg til sikkerhet i Frankrike.

– Da vi forsto at han og familien hans var i store problemer, tilbød vi hjelp, sier administrerende direktør i The World Influencers and Bloggers Association, Mariia Grazhina Chaplin, som legger til at de ikke bare hjelper influencere, men at denne familien befant seg i et veldig utsatt område.

I mai skal det arrangeres en prisutdeling for influencere i Cannes, hvor Stepan er en av de nominerte. Organisasjonen ble opprettet i 2019 og har som mål å forene influencere verden rundt. Nå har familien blitt tildelt en leilighet de kan bo i så lenge de trenger.

– Nå venter vi bare på å komme oss hjem igjen. Vi har det bra, men vi er bekymret for slektningene våre i Ukraina, og vil gjøre alt vi kan for å hjelpe landet vårt, skriver Anna på Instagram.

Enorm støtte på sosiale medier

Flere brukere har uttrykt stor bekymring for familien og katten de siste ukene, som i tillegg til Instagram har en populær Tiktok-profil med 1,1 millioner følgere.

En av dem som har lagt merke til Stepan er Britney Spears, som tidligere har delt et bilde av han, hvor hun skrev «Hvis du ikke hører fra meg, kan du finne meg med denne katten et sted.» I tillegg har han vært med i en reklame for luksusmerke Valentino.

SERIØS KATT: Stepan er mest kjent for sitt seriøse uttrykk uansett setting.Foto: @loveyoustepan

Vil starte innsamling

Innleggene på Instagram har flere hundretusen likes, og 15.000 har fredag kommentert på det siste innlegget, hvor Anna skriver at de er utenfor fare. En hundeblogger skriver at hun vil starte en innsamling i Stepans navn.

– Jeg vil gjerne støtte dem, og jeg er sikker på at det er flere av oss som ønsker det samme.

– Jeg gråter av glede for at dere er trygge. Jeg har vært så bekymret! skriver en annen.

– Ikke overrasket

Førsteamanuensis ved NTNU og institutt for sosiologi og statsvitenskap, Melanie Magin, sier at berømte og populære dyr ikke er et nytt fenomen, men at det var noe som tidligere levde gjennom TV og bøker. Hun er heller ikke overrasket over engasjementet.

– Ganske mange liker dyr, og hvis katten har så mange følgere, så er det klart at man bruker offentligheten for å få til noe. Det er jo et instrumentelt bruk av denne katte-influenceren, men jeg synes det er helt forståelig at man gjør det, sier Magin.

Det er usikkert når Stepan og resten av familien kan vende tilbake til Ukraina igjen. I mellomtiden har den populære katten sikret dem alle en trygg base i Frankrike.