Test av krydder: – Kan være tilsatt noe som ikke skal være der

I 2017 avslørte Matkontrollen myrtel- og olivenblad i norsk oreganokrydder. Nå gjør TV 2 hjelper deg nye undersøkelser.

14 krydder fra Toro, Santa Maria, Helios og Hindu er sendt til analyse ved Institutt for global mattrygghet i Belfast. Kryddertypene som legges under lupen er: ingefær, pepper, spisskummen og hvitløkskrydder. Alle kjøpt i norske butikkhyller.

Lager krydderprofiler

I Belfast lager forskerne en profil av krydderne. Deretter sammenlignes det med en database av autentisk krydder fra hele verden.

Analysen av de 14 krydderne viser at fire av dem ikke samsvarer med autentisk krydder: Ingefær fra Toro, Santa Maria og Helios, samt Helios spisskummen.

Disse krydderne analyseres videre med en metode som kalles gasskromatografi-massespektrometri. Der identifiseres stoffene i krydderet.

– Her er det særlig to ting som er interessante, sier Terry McGrath, en av forskerne som har gjort analysene i Belfast.

For det første er det noe som mangler i ingefær-krydderne fra Toro og Santa Maria.

Dette er såkalte flyktige organiske forbindelser, forklarer McGrath. Mest sannsynlig er det snakk om oljer som er fordampet. Det kan bety at krydderet er laget av dårlige råvarer, er gammelt eller lagret dårlig.

NOE MANGLER: Dette ingefærkrydderet samsvarer ikke helt med det autentiske. Foto: Une Marvik Hagen

For det andre er det noe som er til stede i ingefær- og spisskummen-krydderne fra Helios som ikke skal være der, og som ikke finnes i de autentiske krydderne.

Usikkert hva som er årsaken

– Det kan bety at det er tilsatt noe i de krydderne, sier McGrath.

Men også her kan det bety at krydderet er laget av dårlige råvarer, er gammelt, eller har blitt lagret dårlig.

– Det vi trenger å gjøre er å snakke med produsentene, vise dem analysene og spørre dem hvor disse kjemikaliene kommer fra og hvorfor de er i krydderet, sier McGrath.

– God kontroll

Likevel avviser Orkla, Santa Maria og Helios at noe av dette kan være årsaken.

Orklas kommunikasjonssjef, Dag Olav Stokken, forteller at de gjør nøye kontroller og sørger for at ingen grenseverdier blir overskredet i deres Toro-krydder. Han forklarer også at Orkla har god kontroll på lagring og holdbarhet på råvarene.

Santa Maria skriver at de kjøper sitt ingefær fra Kina, og dette er mest sannsynlig årsaken til utslagene sammenlignet med referansekrydderet fra India. De smaker og tester hver leveranse av krydder og føler seg trygge på at det holder kvaliteten de ønsker.

Helios informerer at de gjennomfører en rekke analyser før krydderet når butikkhyllene. De mener det er usannsynlig at krydderet er laget av dårlige råvarer eller har blitt lagret feil. De tror varmebehandlingen de gjør for å sterilisere krydderet er årsaken til utslagene i TV 2 hjelper degs undersøkelse.

De forteller også at de har fjernet spisskummen fra markedet på grunn av mangel på råvarer som holder god nok kvalitet.

Bare en dråpe i havet

På slutten av 2021 publiserte EU resultatet av en enorm undersøkelse av europeisk krydder. Over to år gjennomførte de nesten 10.000 analyser. Mattilsynet bidro fra Norge.

– Vi har visst i mange år at krydder er en utsatt vare. Krydder produseres i veldig små mengder i land som har mindre kontroll. Også er det lang produksjonskjede, og jo lenger produksjonskjede man har, desto større fare for at det kan skje svindel, forklarer fagdirektør i Mattilsynet, Keren Bar-Yaacov.

Resultatene var nedslående. Aller verst var oreganokrydder, der nesten halvparten av krydderet kunne være tuklet med.

Også i Norge ble det gjort funn i oregano.

