– Dette er Putins krig og han må stanse krigen

Jens Stoltenberg er tydelig på at dette er Putins krig, mens Nato har en plikt til å forhindre at krigen ikke eskalerer ytterligere.

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato og Tysklands statsminister Olaf Scholz møtte torsdag formiddag pressen i Berlin.

Her takket Stoltenberg Scholz for hans sterke lederskap og for at de har støttet Ukriana på så mange ulike måter og for diplomatiske samtaler i et forsøk på å stanse denne krigen.

– Dette er Putins krig og han må stanse den. Nato har et ansvar for å forhindre at denne krigen ikke eskalerer ytterligere, sier Stoltenberg.

Nato-sjefen sier at Putin nå betaler en høy pris.

– Sanksjonene skader hans krigsmaskineri, sier Stoltenberg.