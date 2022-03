Reagerer på at norsk rederi hjalp russisk oljeeksport

– Enhver involvering i russisk oljeindustri, er med på å holde grusomhetene som nå skjer i Ukraina i gang, sier den ukrainske ambassadøren i Norge, Yatsiuk Viacheslav til TV 2.

KRYSTALLKLAR: Den ukrainske ambassadøren i Norge Yatsiuk Viacheslav mener det ikke finnes unnskyldninger for å handle med Russland. Foto: Geir Olsen / NTB

Han ber alle selskaper med forbindelse til russisk oljeindustri om å avslutte kontrakter og avtaler.

– Jeg forstår at det finnes forpliktelser, men den enorme aggresjonen Russland har vist overfor Ukraina burde være grunnlag nok til å kunne terminere kontraktene.

Debatteres i Danmark

Tidligere i uken ble det kjent at det norske rederiet Buksér og Berging bistod med en taubåt, da russisk oljelast ble pumpet fra et skip til et annet utenfor Frederikshavn i Danmark. Det skjedde tross i at den danske konkurrenten Svitzer valgte å suspendere alle slike operasjoner. Russisk virksomhet i Danmark har skapt debatt i Danmark i det siste. Det var E24 som omtalte saken først.

– Hvis det er konkurrerende firmaer som har sagt nei til russerne av moralske årsaker, bør de andre også følge opp og si nei til dette, sa den danske folketingspolitikeren, Bjarne Laustsen, til avisen Nordjyske.

Direktør i Buksér og Berging, Vetle Sverdrup, svarer TV 2:

– Den lille jobben vi gjorde utenfor Frederikshavn er avsluttet, og båten er tilbake i Norge. Vi har ikke flere oppdrag i Frederikshavn fremover, sier Sverdrup. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Svitzer-ansatt reagerer

Maersk-eide Svitzer ønsker ikke å kommentere Buksér og Berging sin aktivitet.

– Svitzer kommenterer ikke andre selskapers valg, men siden 4. mars har vi suspendert all service av Ship-to-ship-operasjoner med forbindelse til russisk olje- og gasshandel, skriver kommunikasjonsdirektører i Svitzer, Pernille Rosengaard i en SMS til TV 2.

En ansatt i Svitzer skrev likevel dette på sin Facebook-side da han oppdaget på Marine Traffic hvem som fylte tomrommet etter Svitzer:

– Jeg kjenner på en stolthet av å jobbe for Svitzer. Selskapet har gått ut med at vi ikke deltar i Ship-to-ship-operasjoner lenger. Det vil si fartøy som ankrer og pumper over olje til et annet fartøy. Dette er veldig vanlig utenfor Frederikshavn og er en beleilig måte å få den russiske oljen til å ikke lenger være russisk. Nå har det dukket to konkurrenter opp, et norsk og et tysk selskap. Nå hjelper altså to NATO-land Putin med å eksportere sin olje.

Verken Sjøfartsdirektoratet eller Kystverket kan bekrefte eller avkrefte til TV 2 at Ship-to-ship-operasjoner kan utnyttes til å skjule opprinnelsen til oljen.

– Oppfordres ikke til egne sanksjoner

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen forteller at Buksér og Berging ikke har brutt sanksjoner i sin involvering.

Forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen. Foto: Norsk Sjømannsforbund

– Norske myndigheter oppfordrer ikke private aktører til å innføre egne sanksjoner, sier Hansen.

Han undrer likevel på hvorfor det ble foretatt en Ship-to-ship-operasjon.

– Man kan jo stille seg spørsmålet om hvorfor ikke skipet som kom fra St. Petersburg fullfører ferden, men det kan det være flere årsaker til, sier Hansen.

Han er likevel klar på at Buksér og Berging selv velger om de vil bistå slike operasjoner.

– Taubåtene er kommersielle aktører som blir chartret. De er uavhengig av havnen, og kan bestilles som en taxi.