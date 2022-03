Kristoff syklet på russisk lag i seks år: –Ville vært katastrofe om jeg hadde vært der nå

– Det er en syk situasjon akkurat nå. Jeg håper at Putin snart tar til vettet, sier 34-åringen til TV 2.

Han syklet for det russiske laget fra 2012 til 2017. Der slo han virkelig gjennom på den internasjonale sykkelscenen, med seire i både Tour de France, Flandern rundt og Milano-Sanremo.

Nå er laget - som hadde sveitsisk lisens fra 2017 - historie og Kristoff i belgiske Intermache-Wanty-Gobert Matériaux. Det er han glad for.

– Det hadde vært en katastrofe for min egen del. Da hadde i hvert fall dette året røket. Jeg hadde mine beste kontrakter der, så økonomiske hadde det vært veldig dumt, så jeg er heldig som ikke er der slik situasjonen er nå, sier Kristoff - som først og fremst tenker av de som blir rammet av krigen i Ukraina.

– Jeg skjønner at Russland sanksjoneres og at det får konsekvenser for lag og ryttere derfra. Dette går utover mange uskyldige og er naturligvis et samtaletema også rundt middagsbordet når vi er ute på ritt, forteller han.

Ukrainsk mekaniker

Kristoff befinner seg nå i Italia, der han syklet inn til en sterk 3. plass i Milano-Torino onsdag. Dit har han med seg mekaniker Iurii Chebikin, som er ukrainsk.

VISTE FORM: Alexander Kristoff spurtet inn til 3. plass i Milano-Torino. Foto: MARCO BERTORELLO

– Jeg forsøkte å snakke med ham om krigen, men han kan ikke engelsk så det ble vanskelig. Men han har i hvert fall ikke reist hjem for å krige. Han skrur heller sykler, så det er nok et tryggere veivalg. Men vi har også mange polakker i laget. De er tett på krigen. En av de polske massørene våre har en venn fra Ukraina, som har flyktet over grensen og har bosatt seg i leiligheten hans. Så det er klart at dette preger mange i sykkelverdenen også, forteller Kristoff.

Katjusja er forøvrig også navnet på et rakettartelleri-system som, ifølge Wikipedia, ble tatt i bruk av Sovjetunionen under andre verdenskrig.

– Har du noe kontakt med russerne fra tiden i Katjusja?

– Jeg er venn med noen av dem på Facebook, men vi har ikke så mye kontakt. Og jeg har ikke snakket med dem om krigen.

Hjalp kompis til russisk lag

Hjemme i Stavanger trener Alexander Kristoff mye med Eirik Lunder. Han er under kontakt med Gazprom-Rusvelo etter at Kristoff hjalp ham dit gjennom sin gamle sportsdirektør fra Katjuasja-tiden, Dimitry Konychev, som nå er sportslig ansvarlig i laget.

Lisensen til Gazprom-RusVelo-laget, som befinner seg på nivå to i sykkelsporten, ble inndratt da Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) rullet ut sine sanksjoner mot russiske og hviterussiske utøvere, lag og rittarrangører.

Laget, som er sponset av det gigantiske russiske energiselskapet Gazprom, får ikke konkurrere i noen terminfestede ritt «inntil videre», og både sykkel - og hjulsponsoren har trukket seg fra avtalene de hadde med laget.

Samtlige 21 ryttere på laget er dermed satt på sidelinjen.

– Jeg synes synd på Lunder, som akkurat har signert proffkontrakt. Han og mange andre er jo uskyldige oppe i dette. Jeg fikk han inn på prøvekontrakt gjennom min gamle sportsdirektør Konychev. Nå kunne han endelig leve av idretten etter å ha syklet for Team Coop tidligere. Men nå rykker han tilbake til start, sier Kristoff.

Gode bein før Sanremo

Intermache-rytteren forbereder seg nå til lørdagens Milano-Sanremo, som han vant i 2014. Dit kommer han med en solid dose selvtillit etter å kun ha blitt slått av Mark Cavendish og Nacer Bouhanni i Milano-Torino.

– Jeg kunne vært nærmere seieren hvis jeg hadde hatt med meg en lagkamerat inn på oppløpet. Men vi mistet hverandre på slutten. I Milano-Sanremo vil det nok handle mest om å sitte med over Cipressa og Poggio. Kommer vi samlet inn mot mål så har jeg troen. Da er alt mulig. Jeg føler meg i veldig god form, men tror jeg skal nøye meg med å sette et mål om en topp 10-plassering. Det blir tøft å følge Tadej Pogacar og Wout Van Aert i bakkene før mål. I tillegg blir nok Caleb Ewan tøff å slå.