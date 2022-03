Bestilte et barskap, men fikk dette: – Måtte le

For noen uker siden satt Christian Friestad og scrollet på Facebook i kjedsomhet, da han plutselig kom over en annonse på et barskap han fikk lyst på.

Han hadde en stund tenkt på å lage sitt eget barskap i tre, men da han kom over det artige robot-barskapet, bestemte han seg heller for å bestille det.

– Prisen var jo ikke så verst, sier han.

ROBOT-BARSKAP: Det var dette robot-barskapet Christian Friestad i utgangspunktet bestilte. Foto: Skjermdump

Det kostet 900 kroner, og etter noen uker fikk han en hentelapp i posten.

– Det var en rar hentelapp og jeg ante ugler i mosen, sier han.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

Virket som en ekte nettside

Da han dro og hentet barskapet, fikk han en pakke som var like stor som knyttneven hans.

SKEPTISK: Christian Friestad synes det nå er vanskelig å stole på ting han kjøper på nett. Foto: Privat

– Jeg måtte le for meg selv da jeg åpnet pakken. Det var noe som lignet på en lysestake i tre. Den var ikke noe særlig fin heller, sier han og ler.

Den eneste likheten var at dingsen var laget i samme materiale som barskapet – nemlig tre. Utenom det var det lite som minnet om roboten.

Han forteller at nettsiden han kjøpte den fra virket ekte. Han kontaktet de og sa ifra om at dette ikke var helt det han bestilte. Da fikk han tilbake at butikken hadde hatt problemer med forsendelsene og at pakken var på vei.

Men på sporingsnummeret fant han ingenting, og pakken har fortsatt ikke dukket opp. Friestad tipper han har blitt lurt trill rundt.

– Det er kanskje en luring som sitter der og har laget sin egen lille bedrift, sier han.

Tar det som lærdom

Han tar det likevel med godt humør.

– Etter dette fikk jeg en idé om å starte en Instagram-konto der jeg bestiller forskjellige ting fra slike kinesiske nettsider, for å se hva slags rare ting jeg får istedenfor det jeg faktisk bestiller, sier han og ler.

– Jeg får ta det som en lærdom, sier han videre.

Friestad har bestemt seg for å ta vare på tre-dingsen som et minne.

– Problemer er bare at jeg ikke får brukt ekte lys i den, det er jo kun en trepinne som er hulet ut. Men det er et morsomt minne. Jeg tar det med godt humør, sier han.

10.000 henvendelser i året

Forbrukerrådet opplever at falske nettbutikker er blitt forholdsvis vanlig, og de får omtrent 10.000 henvendelser i året som relaterer seg til netthandel.

– Vi har en jevn strøm av henvendelser fra forbrukere som har blitt lurt på nettet, og det er utvilsomt store mørketall. Med økt netthandel vil også med folk med uærlige hensikter se muligheter, dessverre, sier Amna Haye, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

– Hvordan unngå å bli lurt på nett?

– Det er viktig at man er våken i møtet med nye og ukjente nettbutikker. Nettsvindlene er generelt sett blitt flinkere til å fremstå som seriøse aktører, og kan i mange tilfeller lokke kundene med et flott og imponerende førsteinntrykk, sier Haye.

TIPS: Amna Haye i Forbrukerrådet har flere tips til hvordan man kan bli unngå å bli lurt når man netthandler. Foto: Forbrukerrådet

Hun tror det derfor er lurt å sjekke andres erfaringer ved å søke på nett på den aktuelle butikkens navn før man begynner å handle i nettbutikken.

– Du vil i mange tilfeller få treff i diskusjonsforum, Trustpilot, Google-anmeldelser og så videre. Dette bør være en fast vane hvis du skal handle på en ukjent nettside.

Flere grunner til å tenke seg om to ganger

Tegn på at nettsiden kan være svindel, er at tilbud som fremstår som for gode til å være sanne, gjerne er det, forklarer Haye.

– Ikke slå til på tilbud som fremstår som usannsynlig om det ikke er en nettbutikk du kjenner og stoler på. Hvis nettbutikken har et språk som tyder på utstrakt bruk av Google translate, kan det også være en grunn til å tenke seg om to ganger, sier hun.

– Det bør du også gjøre om det ikke finnes informasjon om organisasjonsnummer eller kontaktinformasjon tilgjengelig på siden.