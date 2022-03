– Russere som har penger og mulighet, reiser fra landet nå

Togforbindelsen mellom St. Petersburg og Helsinki er nå den eneste direkteruten fra Russland til et EU-land, etter at luftrommet over Europa ble stengt for russiske fly.

Antall bestillinger begynte å stige umiddelbart etter at Russland invaderte Ukraina, og i løpet av de siste ukene har tusenvis av russere reist fra landet med tog over grensen til Finland.

Få av russerne som kommer med morgentoget, er interesserte i å snakke med pressen som står på perrongen. De kan ha ulike grunner til det, men med de nye lovene som er innført i Russland etter invasjonen startet, har det blitt farligere for folk å si noe som kan oppfattes som kritikk av myndighetene.

– Latterlige lover

To kamerater som kommer med toget og skal videre til Paris, sier de kan snakke - men bare anonymt. Hvis ikke er de redde for at det kan få konsekvenser for dem.

PÅ TURISTVISUM: Kameratene fra St. Petersburg hadde visum til Europa i orden før Russland invaderte Ukraina. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Jeg syns det er helt latterlig at det å si nei til krig er mot loven nå. Hvordan kan det være lovstridig å ønske fred for alle, spør den ene av dem retorisk.

De sier at det som fortelles om krigen i russiske medier, er bare falske nyheter.

– Det er løgner om at de skal frigjøre russere i Ukraina, og nonsens som at ukrainere er nazister, at de har biologiske våpen de skal bruke mot oss og at alt er USAs skyld, forteller de.

– Men oppegående folk skjønner at dette er tull, akkurat som det fremstår for enhver europeer, vil jeg tro.

Kameratene har planlagt reisen sin lenge, og hadde derfor allerede turistvisum i orden før invasjonen 24. februar. De forteller at det er mange i St. Petersburg som snakker om å reise fra Russland, på grunn av utviklingen den siste tiden.

– Mange ønsker ikke å bo i et land der det nå ikke engang er mulig å bruke sine egne penger.

De sier at de har forståelse for de strenge sanksjonene som er innført mot myndighetene, men syns det er synd at det går utover mange vanlige russere.

– Sanksjonene rammer mange vanlige folk som ikke er ansvarlige for det forferdelige som foregår, vi skjønner ikke hvorfor de skal straffes, sier kameratene.

Usikkerhet

Svært mange av de som kommer til Europa med tog via Finland, er russere som fra før har opphold i EU.

Janina Abramova forteller at hun egentlig bor i Tyskland, men var på besøk i Russland da invasjonen startet. Hun skulle ta fly tilbake til Tyskland, men da det ikke lenger var mulig, måtte hun bestille en togbillett til Helsinki i stedet.

MÅTTE ENDRE PLANENE: Janina Abramova måtte ta toget til Helsinki da flyet hennes til Tyskland ble kansellert. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Hun sier mange russere kjenner på uro for fremtiden.

– De som har penger og mulighet til å forlate landet gjør det nå, fordi det er så mye usikkerhet. Men jeg tror mange av de som drar, vil reise tilbake på et senere tidspunkt, sier Abramova.

Hun sier det er delte meninger blant familie og venner i Russland om det som skjer i Ukraina.

– Noen mener at det ikke stemmer at det er en krig, og sier Russland prøver å beskytte landet mot en invasjon fra Vesten.

Selv sier hun at hun ikke helt vet hva hun skal tro.

– Jeg klarer ikke danne meg en mening. Jeg føler jeg ikke har oversikt over hele bildet, sier hun.

På vei til Norge

Alle TV 2 snakker med som kommer med toget, skal videre til et annet land.

Juri vil bare oppgi fornavnet sitt. Han er sjømann og skal videre til Norge for å mønstre på et skip.

– Jeg håper krigen snart tar slutt, sier han.

FAMILIE I UKRAINA: Juri forteller at han har søstre i Ukraina som har fortalt ham om krigen. Selv er han på vei til Norge. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Han kommer fra sør i Russland, og forteller at de fleste på hjemstedet hans er mot krigen.

– Jeg har søstre som bor i Ukraina, og jeg har mange venner der. Jeg har vært der mye, Ukraina er en del av livet mitt, forteller han.

Den ene søsteren som bor i Odesa, har fortalt at hun hører flyalarmen hver dag, men at ingenting har skjedd der ennå.

– Vi hører at mange russere rett og slett ikke vet at det er krig i Ukraina?

– Det er mye propaganda. Vestlige medier forteller sin versjon, i øst er det en annen, sier han.

Strenge krav

Det er to daglige togavganger på ruten St. Petersburg - Helsinki. Men det er strenge krav til hvem som kan få bli med togene.

Russiske myndigheter har bestemt at det bare er russiske og finske statsborgere som kan reise, de må ha innreise- og oppholdspapirer i orden, og for å krysse grensen må man også være vaksinert mot korona med en vaksine som er godkjent i EU.

IKKE FOR ALLE: Det er strenge regler for hvem som kan ta toget fra St. Petersburg til Helsinki. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Det betyr at Sputnik-vaksinen, som er vanligst i Russland, ikke holder.

VR, som driver togforbindelsen sammen med et russisk jernbaneselskap, håper ifølge NTB å kunne åpne forbindelsen for mennesker med EU-pass, og øke kapasiteten.

– Vi vet at det er titusener av EU-borgere i Russland, og vi antar at mange av dem ønsker å komme hjem igjen, sier talsmann for VR, Topi Simola.