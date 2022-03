Zelenskyj hamret løs mot Tyskland: – Dere har feilet

Torsdag morgen holdt Zelenskyj en direkteoverført tale til politikerne i den tyske forbundsdagen. Da den ukrainske presidenten dukket opp på skjermen, reiste forsamlingen seg og applauderte.

Til tross for den varme velkomsten, var ikke Zelenskyj sin tone like lys. Han takket Tyskland for hjelpen de har vist så langt under den nå tre uker lange krigen, men mente hjelpen kom for sent.

Kritikk mot Vesten

– Hvert år sier politikere «aldri mer». Nå ser jeg at de ordene er null verdt. Et folk er i ferd med å ødelegges i Europa, sa den ukrainske presidenten.

Også vestlige ledere fikk høre det av Zelenskyj.

– Russiske styrker samlet seg på den ukrainske grensen lenge før invasjonen, men vestlige ledere handlet for sakte og gjorde ikke nok for å avskrekke Russland, sa han og fortsatte:

– Alt dere brydde dere om var økonomien.

– Beskytter dere bak en vegg

Zelenskyj kritiserte også politikerne for landets handelsinteresser i Russland.

– Vi ser at dere fortsatt er villige til å fortsette å handle med Russland, og nå er vi midt i en kald krig. Og dette er noe dere har feilet i å se, sa han.

– Dere beskytter dere fortsatt bak en vegg som ikke gjør det mulig for dere å se hva vi går gjennom.

Zelenskyj mener tyskerne må innføre enda hardere sanksjoner mot Russland.

– Fred er viktigere enn inntekt.