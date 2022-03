Russiske Daria (25) er flau over hjemlandet sitt og vil aldri tilbake

Mangelen på ytringsfrihet og Putins propaganda var selve grunnen til at Daria Jermacane (25) flyttet fra Russland for seks år siden. Nå har foreldrene flyktet fra landet, på lik linje med mange andre russere.

Daria Jermacane studerer barnevern ved Høgskulen i Volda, og med oppholdstillatelse i Norge, har hun ingen planer om å reise hjem igjen når studiene er over.

– Jeg er takknemlig hver eneste dag for at jeg flyttet fra Russland, forteller den unge jenta til TV 2.

25-åringen visste fra tidlig alder at hun ville flytte og bosette seg i utlandet. Allerede som 14-åring begynte russeren å stille spørsmål til hva som foregikk i hjemlandet.

– Det var noe som ikke stemte. Folk ble kastet i fengsel bare de sa den minste ting som gikk i mot myndighetene, forteller hun.

Forfulgt eller fengslet

For Daria var det uaktuelt å fortsette å bo i et land uten ytringsfrihet, med propaganda og medier som malte et bilde av Russland og verden som ikke stemte overens med virkeligheten.

Så fort hun var ferdig på videregående, flyttet Daria til Latvia for å studere journalistikk.

– Skulle jeg jobbe som journalist i Russland måtte jeg enten jobbe for offentlige medier som løy, eller så måtte jeg jobbe i opposisjonsmedia og bli forfulgt eller fengslet, forteller hun.

Og dét var intet alternativ.

På flukt fra Russland

Foreldrene til Daria har alltid oppmuntret henne til å flytte til utlandet. Selv ble de værende da datteren flyttet ut av Russland for seks år siden, men etter krigen brøt ut i Ukraina, forsto de at det var på tide å komme seg vekk. Daria forteller at foreldrene kom seg trygt ut av landet søndag.

Jørn Holm-Hansen, seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, tror at flere russere ønsker å flykte landet nå, av både økonomiske og politiske grunner.

VANSKELIG Å SPÅ: Seniorforsker Jørn Holm-Hansen tror det må gå litt lengre tid før det eventuelt blir en masseutvandring av russiske flyktninger. Foto: Sonja Balci/OsloMet

– I første omgang kan det bli en flukt av den typen vi så i Sovjettiden, med enkeltpersoner som blir utsatt for forfølgelse og må komme seg til utlandet, forteller Holm-Hansen.

Han tror også at de økonomiske konsekvensene av sanksjoner og enorme krigsutgifter kan drive russerne ut av landet.

Seniorforskeren tror derimot ikke at vi kan forvente oss en voldsom flyktningstrøm med det første.

– Det man kan se for seg er en utvandring når de økonomiske problemene har vart en stund. Det er slett ikke umulig at det kan skje gradvis på sikt, sier Holm-Hansen.

Forståelse for Putin

Da Russland invaderte Ukraina den 24. februar, kunne ikke Daria tro sine egne øyne. Enda mer sjokkert ble hun da hun ringte barndomsvennene, som fortsatt bor i Russland og aldri flyttet ut slik som hun.

YTRINGSFRIHET: Daria Jermacane (25) kunne ikke lenger leve i et land uten ytringsfrihet. Foto: Martin Giskegjerde

– Jeg kunne ikke tro at noen ville støtte Putin i dette, men barndomsvennene mine hadde forståelse for handlingene hans. De tror at han gjør det for landets beste, forteller hun.

Siden starten av krigen har telefonsamtalene til vennene hjemme så og si alltid endt i diskusjon.

– Jeg er sjokkert og skuffet over dem. Dette er folk jeg har kjent siden jeg var barn, sier Daria oppgitt.

Stoler blindt på Putin

Selv om vennene sier til Daria at de ikke er positive til krigen, forteller Daria at Putin har blitt satt på en pidestall i så mange år, at han nesten blir sett på som en helgen av mange russere. For mange, er han mer enn bare en president.

– De stoler blindt på han, uansett hva han gjør, forteller hun.

Daria forteller at hvis en avgjørelse blir tatt av russiske myndigheter som får negative konsekvenser for russerne, skylder folket bare på ordførerne eller andre politikere, og slår seg til ro med at «Putin visste ikke».

Seniorforsker Jørn Holm-Hansen forteller at det er mange russere som slutter opp om Putin.

– Putin er populær i Russland og det må vi ta innover oss, sier Holm-Hansen.

Han tror at russernes aksept for autoritære styresmakter og hierarki, det faktum at Putin gjorde mye godt for landet i den første presidentperioden, kombinert med manipulering av det offentlige ordskiftet, er grunnene til at Putin har en viss oppslutning i befolkningen.

Om populariteten vil vare etter krigen, er han mer usikker på.

– Det er ganske åpenbart at krigen er skadelig for Russland. Det gjenstår å se om Putin og regimet hans klarer å overbevise folket om at alt er vestens skyld.