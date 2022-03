Rapper Lars Vaular om ny karrierevei: – Har en viss erfaring med å lyve

Artisten Lars Vaular (37) har fått smaken på skuespilleryrket. I fjor medvirket han i den kritikerroste filmen «Gritt», og er nå aktuell i dramaserien «Verden er min» på NRK. Der spiller han rollen som plateprodusent «Stian».

Serieskaper -og hovedrolleinnhaver Amy Black Ndiaye (32) har også fått med seg kjente fjes som artisten Kamelen, Tinashe Williamson, og Malin Kulseth (34), som tidligere var gift med Vaular.

– Jeg ser ikke bort ifra at jeg kan dukke opp i andre greier og, sier Vaular.

Roses opp i skyene av kollega

Vaular slo gjennom i 2009 med låten «Solbriller På». Etter 13 år som rapper har han vunnet en rekke priser, blant annet tre Spellemenn.

– Jeg tror jeg er hans største fan. For meg er han verdens beste poet og rapper, sier kollega Amy Black Ndiaye.

KOLLEGAER OG VENNER: Amy Black Ndiaye og Lars Vaular møttes for første gang via artisten Myra. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

I «Verden er min» spiller hun «Odile», som er i 30-årene, og bruker fritiden på å spille inn musikk hun aldri gir ut. Tekstene er skrevet av Lars Vaular, og derfor hadde Ndiaye en viss ærefrykt da hun skulle rappe foran veteranen.

– Det var veldig skummelt første gang. Jeg husker han sa: «du må bare tenke på det som basket. Du går ikke og skyter en trepoenger med engang. Du må lære deg å skyte først».

Ndiaye sier det har vært en drøm i oppfyllelse og et privilegium å jobbe med Vaular, som hun mener «alltid klarer å lande kleine replikker».

– Man vet aldri helt hva som kommer. Jeg har aldri møtt noen med en slik tilstedeværelse og presisjon.

Vaular forteller at han improviserte en del i serien, men at det ikke var en stor utfordring:

– Å lyve har jeg en viss erfaring med, så på en måte er det ikke så veldig vanskelig, sier rapperen.

Hemmelighetsfull rundt sivilstatus

I serien spiller Malin Kulseth rollen som «Flat Earth Nina», som er romantisk involvert med Vaulars karakter.

RØD LØPER: Kulseth og Vaular avbildet før Spellemannprisen i 2015. Foto: Fredrik Varfjell /NTB scanpix

I virkeligheten giftet de to seg i 2015, og i 2019 ble det kjent at paret hadde gått fra hverandre. De har to sønner sammen.

Vaular, som skrev låten «Kroppsspråk» om samlivsbruddet, er ordknapp på spørsmålet om de to nå har funnet tilbake til hverandre i virkeligheten.





– Woah woah woah! Jeg har ingen kommentar, svarer Vaular.

SAMMEN PÅ SKJERMEN: Lars Vaular og Malin Kulseth fra en scene i «Verden er min». Foto: Skjermbilde / NRK TV

Drømmer om å regissere

Etter innspillingen av «Verden er min», som Vaular omtaler som lærerik, er han sulten på nye prosjekter.

Han poengterer selv at han ikke har noen formell skuespillerutdanning, og legger heller ikke skjul på at det er en fordel å være et kjent fjes.

– Så istedenfor å gå på filmskole så bruker jeg det at folk vil ha et kjent fjes med i filmer, så «snatcher jeg» alle jobbene til skuespillere som har studert i ti år, sier Vaular med et glimt i øyet.

Artisten har flere ganger vist sin visuelle kunstneriske teft. I 2016 kom han ut med miniserien «Ekte Mann», hvor han spiller seg selv. Serien ble kåret til «Årets TV» av avisen NATT&DAG.

– Det jeg har lyst til er å lage mine egne filmer.

– Hva er drømmeprosjektet?

– Det vil jeg ikke si fordi det er en så god idé. Jeg har en plan, men det tar veldig lang tid. Det som er fint er at tiden dreper dårlige idéer.