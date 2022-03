Publikumshelten rammet av livstruende sykdom: – Ventetiden og uvissheten er kanskje det verste

STAVANGER (TV 2): Han trosset smertene han fikk av infeksjonene, bet tennene sammen og ville fortsette fotballkarrieren. Men kroppen ville ikke mer. Viking-helten Johnny Furdal (35) er avhengig av et nytt organ for å overleve.

20. november i fjor ble Johnny Furdal hyllet av 13.500 tilskuere på stadion før Vikings hjemmekamp mot FK Haugesund. Den offensive og elegante midtbanespilleren, som til tross for bare tre sesonger i klubben raskt var blitt en stor publikumshelt, hadde noen måneder i forveien offentliggjort at han ville legge opp ved sesongslutt.

Da hadde jeg ikke noe valg. Kroppen ville ikke mer. Jeg måtte legge opp Viking-profilen Johnny Furdal

Sannheten var at han ikke hadde noe annet valg.

– Jeg er jo en sånn fotballidiot som elsker å spille fotball, det er det kjekkeste som finnes. Det å være i en garderobe, drikke kaffe og gå på trening. Jeg har alltid syntes er det gøyeste som finnes. Jeg prøvde jo alt jeg kunne for å fortsatt kunne spille fotball, sier Johnny Furdal når TV 2 møter ham snaue fire måneder etter at han ble takket av på Viking Stadion.

– Derfor trente jeg knallhardt, og pushet nok kroppen altfor mye. Men jeg skjønte jo fort at det var slutten. Jeg fikk bare infeksjoner og lå mer hjemme i sengen og på sykehus enn det jeg trente. Da hadde jeg ikke noe valg. Kroppen ville ikke mer. Jeg måtte legge opp, medgir han.

Fikk påvist sykdommen PSC

Johnny Furdal, spilleren som trollbandt publikum med sine lekre målgivende pasninger, elegante tekniske finesser og sin presise skuddfot, ble i fjor høst diagnostisert med den potensielt livstruende sykdommen PSC (primær skleroserende kolangitt).

Den alvorlige diagnosen ble oppdaget ved en tilfeldighet.

– Alle toppidrettsutøvere må gjennom hyppige helsesjekker. Etter en helsesjekk ble det oppdaget at jeg hadde litt høye leververdier. Da ble jeg sendt videre til undersøkelser, og så videre til ytterligere undersøkelser. Etter hvert fant de ut at jeg hadde PSC, forteller Furdal.

Primær skleroserende kolangitt (PSC) er en kronisk betennelse i galletreet som over tid medfører forsnevringer i galleveiene, og videre kan føre til leversvikt. Sykdommen er sjelden, og rammer knappe ti av 100.000 personer. PSC rammer særlig unge menn. Legene har ikke funnet noen årsaker til at personer blir rammet av den sjeldne sykdommen.

– Det fører til en masse betennelse og infeksjoner og leveren blir på en måte ødelagt. Det er masse arrvev som dannes. Du får skrumplever, og til slutt kollapser leveren. Og lever kan du ikke leve uten, forteller den tidligere Viking-spilleren.

– I tillegg henger jo ofte dette sammen med sykdommen ulcerøs kolitt, og jeg fikk påvist det og. Det har liksom ballet på seg, med disse to sykdommene på slutten. Da hadde jeg ikke sjansen til å spille mer, oppsummerer Furdal.

Må ha ny lever for å overleve

Før han fikk PSC-diagnosen levde fotballprofilen i mange år med cøliaki, en sykdom som gjør deg syk ved å spise mat som inneholder gluten. Sykdommen er kronisk, men de fleste blir symptomfrie med et glutenfritt kosthold.

Jeg er kommet ganske langt på den veien, leveren min er ganske ødelagt. Johnny Furdal

– Nei, cøliakien påvirket meg ikke i det hele tatt. Det har gått rykter om at jeg har vært syk siden jeg fikk påvist det. Men det er jo bare matallergi. Det handler bare om å spise annerledes, så går det fint. Det har ikke påvirket meg i det hele tatt. Det er et par ting som kom senere som har gjort at kroppen har streiket, opplyser Furdal.

Den tidligere Viking-spilleren har valgt å være åpen om at han trenger en ny lever for å overleve, blant annet i lokalavisen Stavanger Aftenblad. Etter at han i fjor høst for første gang valgte å gå åpent ut med diagnosen, har tilstanden forverret seg.

– Dette er en sykdom som ikke går kjapt, men som du stadig blir verre av. Det kan på en måte gå 20 år før det skjer, det kan gå fem år, og det kan gå ett år, liksom. Jeg er kommet ganske langt på den veien, leveren min er ganske ødelagt. Den fungerer, men det skal liksom ikke så mye til før den bikker over. Og da må jeg ha en ny lever. Hvis ikke, så må jeg ta en tur i kisten. Da er det punktum finale, sier Furdal og ser opp i luften.

Viking-helten kjenner mer og mer på sykdommen på kroppen. Han forteller at han trenger mer søvn og har ofte magesmerter. Sykdommen påvirker livet.

Må vente på donorlisten

Foreløpig må han vente på å havne på donorlisten for å få en ny lever.

– Du får ikke det før du er skikkelig, skikkelig dårlig, og begynner å bli gul i hele ansiktet. Jeg hadde masse infeksjoner før, men etter at jeg stoppet å trene har jeg ikke hatt så mange infeksjoner. Men det er ikke før du ligger på sykehus, og er skikkelig, skikkelig dårlig, du havner på den listen, forteller Furdal.

Det virker jo på en måte som at det kommer til å skje om ikke altfor lenge for min del. Johnny Furdal om sykdomsforløpet

Han innrømmer at han for tiden lever litt i uvissheten. Det er kanskje noe av det verste oppi det hele.

– Det er ingen som vet nøyaktig NÅR det kommer til å skje med meg. Det virker jo på en måte som at det kommer til å skje om ikke altfor lenge for min del. Så det er kjipt å tenke på. Samtidig har det etter det jeg har forstått, etter å ha snakket med legene, en okei prognose for å bytte. Det er veldig mange som får 98 prosent vellykket bytte. Men så er det en stor operasjon, og det kan oppstå komplikasjoner, så man vet jo aldri. En slik operasjon er tøff for kroppen, konstaterer han.

– Hvordan håndterer familien og de rundt deg sykdommen?

– Nei, det går egentlig greit. De synes det er kjipt, selvsagt, og alt det der. Så lenge jeg fungerer de dagene jeg ikke er sengeliggende, så er jo livet nesten helt vanlig, selv om jeg ikke kan trene og er i superform for tiden, svarer han.

Primær skleroserende kolangitt (PSC): Dette er en kronisk betennelse i galletreet som over tid medfører forsnevringer i galleveiene, og som kan føre til leversvikt. Tilstanden forekommer nesten bare hos de som har ulcerøs kolitt.



Primær skleroserende kolangitt gir ofte få symptomer tidlig i sykdomsforløpet. Typisk er likevel at den som rammes føler seg stadig mer slapp, får hudkløe, ubehag/smerter i øvre del av magen og etter hvert gulsott (gulskjær i huden og det hvite i øynene). Personer med denne tilstanden er også mer utsatt for å få akutte infeksjoner og steiner i gallegangene (gallestein). Et gallesteinsanfall kjennetegnes av plutselig innsettende, sterke smerter i øvre del av magen, kvalme, oppkast og eventuelt feber.



– Ingenting de kan gjøre med det

PSC lar seg dessverre verken å helbrede eller behandle under sykdomsforløpet. Legene makter heller ikke å påvise bakenforliggende årsaker til at noen får påvist sykdommen.

– Ja, og det er jo litt kjipt. Man vet ikke hvorfor man har fått det. Hvorfor jeg ble «valgt» ut til å få denne sykdommen. Det er jo dessverre slik at alle kan plutselig få denne sykdommen. Når jeg har spurt legene om «hvorfor meg», så kan de ikke gi noe svar, sukker Furdal.

– Når det gjelder behandling, så er det heller ingenting de kan gjøre med det. Den eneste behandlingen er å overvåke verdier og følge med på det. For det er en større risiko for å få kreft i lever og tarm når jeg har de sykdommene jeg har. Så da er jeg inne på sykehus og tar ultralyd, putter slanger i halsen og i krinker og kroker for å overvåke og følge med på at verdiene er som de skal, legger han til.

Fokus på det positive i livet

Johnny Furdal ble pappa før første gang i 2019. I april i år venter han og samboeren barn nummer to. Fotballspilleren velger å fokusere på det positive, og har et optimistisk syn på livet.

– Jeg er jo en positiv fyr, og prøver å se fremover. Det er jo ikke så mye man får gjort med sykdommen. Jeg har fått meg en kanonfin jobb i Viking-akademiet, klubben har støttet meg og hjulpet meg masse. Det er masse folk som har vært veldig fine med meg, smiler Furdal.

– Så har vi en ny unge på vei. Det er mye positivt å se fram til og. En skal ikke grave seg ned, da tror jeg livet blir kjipt. Jeg må bare være blid og happy og ta en dag om gangen, konstaterer den tidligere playmakeren på Vikings midtbane, like smilende.

Håper å kunne være hjelp for andre

Det er flere grunner til at han valgte å fortelle om sykdommen han er rammet av til TV 2. Furdal sier at det først og fremst hjelper å snakke om det.

Så det viktigste rådet mitt er at du ikke må gjemme det for deg selv. Bruk andre, snakk med andre Johnny Furdal

Viking-profilen håper at han med å stå frem med sin historie også kan hjelpe andre som har pådratt seg enten PSC eller andre alvorlige sykdommer.

– Jeg tror først og fremst det er viktig å snakke med noen om det, og være åpen og ikke ligge i sengen i mørket og tenke for seg selv. Det er bra å oppsøke andre folk som har vært borti det før, og oppsøke venner og familie og snakke med dem, sier Furdal.

Og:

– Så er det viktig å være «på» legene, og høre på og søke råd. Det tror jeg er ekstremt viktig. Så det viktigste rådet mitt er at du ikke må gjemme det for deg selv. Bruk andre, snakk med andre. Det tror jeg vil hjelpe, mener 35-åringen.

Fredet draktnummeret

På fotballbanen var Johnny Furdal en publikumsspiller. Han spilte for å ha det gøy, og han var en spiller som underholdt publikum. Midtbanespilleren likte seg bedre i «10’er-rollen» på midtbanen enn på styrkerommet. Forbildet var den brasilianske teknikeren Ronaldinho. Brassen ga Furdal inspirasjon på fotballbanen.

Han spilte elleve sesonger for Nest-Sotra, og storspilte både i 2. divisjon og i OBOS-ligaen for de grønne og hvite. Da han forlot Nest-Sotra i 2018, fredet klubben Furdals draktnummer 15.

Men så snudde han på flyplassen og kom tilbake igjen. Da ble det ingenting av Johhny Furdal om hvor nære han var en overgang til Brann

– Ja, spørsmålet er om den enda er fredet. Men det var en fin gest, jeg hadde en veldig fin tid der oppe, smiler Furdal.

Storspillet for Nest-Sotra førte nærmest til et folkekrav i Bergen om at den elegante midtbanespilleren burde signere for Brann. Furdal trente med klubben ved flere anledninger, og innrømmer at en overgang til Bergens stolthet var svært nære.

– Ja, det var ganske nære. Det var en spiller som var på vei ut, han hadde pakket tingene sine og jeg fikk beskjed om at når han forsvant, så skulle jeg inn. Men så snudde han på flyplassen og kom tilbake igjen. Da ble det ingenting av, ler Furdal.

– En guttedrøm i oppfyllelse

Viking hentet ham for 700.000 kroner i 2018. Da var Furdal rukket å bli 32 år. I sin første sesong rykket klubben opp til Eliteserien.

Året etter startet Furdal cupfinalen Viking vant over FK Haugesund. Midtbanespilleren hadde tatt nivået umiddelbart og ble en viktig bidragsyter for den fremadstormende Stavanger-klubben.

– Jeg synes Viking betalte for mye, egentlig. Jeg tror det var 700.000, og jeg tenker jeg var verdt kanskje 50.000 kroner. Men det var veldig kjekt at de hentet meg. Jeg følte meg veldig ønsket, og det var stort å komme fra vesle Nest-Sotra og spille foran 200 tilskuere, til Viking og fullsatt stadion med 16.000. Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse, oppsummerer Furdal.

Vil bli topptrener

35-åringen vil fortsette å jobbe med fotball. Han jobber deltid på fotballinjen på Wang i Stavanger, er trener på Viking-akademiet og har som mål om og en gang i fremtiden bli topptrener.

– Jeg fikk jo en fin mulighet av Viking, jeg kan ikke få rost Viking nok med tanke hvordan de har hjulpet meg. Jeg fikk en inngang på akademiet, og målet mitt er å bli en så flink trener som mulig, få mer kunnskap og prøve å bli topptrener. Det er målet mitt, forteller han entusiastisk.

– Jeg har satt opp en plan med ham som er trenerveileder i klubben. Så jeg håper at jeg innen ti år skal ha tatt noen steg som trener, og forhåpentligvis kan trene en toppklubb. Det håper jeg, konstaterer Furdal videre.

– Har du en drømmeklubb du kunne tenkt deg å trene?

– Nei, det måtte jo vært Manchester United, de ligger jo fryktelig dårlig an nå. Neida. For å være litt mer alvorlig, så hadde det jo vært kjekt å en gang kunne fått trent Viking den dagen Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen gir seg. Men nå går det jo så bra med dem, at jeg må nok minst vente 15-20 år, gliser Furdal optimistisk om fremtiden.