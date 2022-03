Gråtkvalt Mowinckel tok første norske kvinnelige seier i Super-G på 26 år

Ragnhild Mowinckel (29) avsluttet Super-G-sesongen på best mulig måte.

Se Mowinckels fantomløp i vinduet øverst!

Ragnhild Mowinckel var råsterk i løypen i Courchevel og tok seieren fem hundredeler foran Mikaela Shiffrin i verdenscupfinalen i Super-G.

– Nå er det litt sånn at du ikke helt skjønner hva som skjer, samtidig som du er veldig glad. Så det går litt i bølger nå, men, veldig gøy, sier Mowinckel til Viasat.

29-åringen har hatt en tøff karriere med to korsbåndskader etter hverandre. Torsdag viste hun at hun for alvor er tilbake.

– Fy søren, denne har kostet, men jeg er veldig glad, sier en gråtkvalt Mowinckel.

– Det har vært vanskelig og dritt, men det er gøy å ta stegene igjen og at jeg begynner å komme inn i det igjen. Da er det gøy, fortsetter dagens vinner.

Dette er Mowinckels første seier i disiplinen, og første norske kvinnelige seier i Super-G siden 1996.

Dette er tredje gang en norsk kvinne tar en verdenscupseier i Super-G. Merete Fjeldavli gjorde det i 1992, mens Ingeborg Helen Marken vant i 1996.

Mowinckel, med startnummer tre, kjørte inn til ledelse 13 hundredeler foran sveitsiske Michelle Gisin.

Etter ti løpere var i mål var Molde-jenta fremdeles i ledelsen.

Shiffrin vant totalcupen

På startnummer elleve kom Shiffrin, men gårsdagens utfor-vinner måtte også se seg slått av Mowinckel og kom i mål fem hundredeler bak den norske alpinisten.

– Jeg er kjempefornøyd uansett hvordan det går nå. Jeg drar uansett fra en Super-G-sesong med en veldig god følelse, sa Mowinckel når fjorten løpere var i mål.

Med dagens andreplass sikret Shiffrin seieren i totalcupen. Mowinckel klatret også i totalcupen og er foreløpig på en femteplass.

Federica Brignone hadde sikret seg super-G-kula før verdenscupfinalen i Frankrike.