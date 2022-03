Politikeren fikk plakat vandalisert – responsen hennes går viralt

Politiker Georgie Hart dukket plutselig opp på australsk-TV med både krøllbart, sigarett i munnen og monobryn.

Vanligvis har hun ingen av delene, men denne gangen var det en kampanjeplakat av henne som dukket opp på nyhetene etter at den hadde blitt utsatt for hærverk.

Noen hadde nemlig tegnet på plakaten og gitt henne det nye navnet Georgie Fart.

Gikk viralt

Hart er miljøpartiet «The Greens» kandidat for en bydel i asutralske Adelaide , og har blitt frontet i partiets valgkampanje før delstatsvalget i Sør-Australia.

TEGNET PÅ SEG SELV: Den australske politikeren Georgie Hart tegnet seg helt lik plakaten som var blitt utsatt for hærverk. Foto: Skjermbilde Instagram / @saving_mother_earth

Hun ble først irritert da hun så hva som hadde skjedd med bildet av henne.

Så bestemte hun seg for å snu situasjonen og gjøre noe positivt ut av det.

– Jeg liker å være kreativ og tenke utenfor boksen, sier Hart til TV 2.

Hart, som brenner for miljøet, forklarer at tradisjonelt kampanjemateriale ofte skaper lite engasjement.

Derfor klekket hun ut en plan om å lage en humoristisk video sammen med plakaten hun var blitt tegnet på.

– Siden jeg er makeup-artist, tenkte jeg at det ville være veldig enkelt å gjenskape tegningene på plakaten i ansiktet med sminke, forteller Hart og legger til:

– Jeg brukte definitivt ikke en permanent tusj, det ville tatt evigheter å fjerne, sier hun spøkefullt.

Nå har videoresultatet gått viralt på sosiale medier og lokale aviser har omtalt saken.

Prompevitser

Politikeren stilte opp som en tro kopi av den vandaliserte plakaten og spilte inn en video for å promotere en av The Greens hjertesaker.

– Jeg bestemte meg for å gjøre noe med plakaten for å snu situasjonen og fremme Greens budskap, forteller Hart.

Hun vurderte en stund å henge opp et klistremerke ved sigaretten for å promotere partiets forslag om legalisering av marihuana, og et klistremerke ved den hårete barten for å fremme transkjønnedes rettigheter.

Til slutt landet hun på å fortelle velgerne hvor ødeleggende naturgass og fossilt brensel kan være for jordkloden.

Det engelske ordet «gas» betyr også «promp», og hun snakket derfor humoristisk rundt tematikken med flere ordspill som hadde med promp å gjøre.

– Alle elsker en prompevits, sier politikeren til TV 2.

I Instagram-videoen presenterer hun seg selv som Georgie Fart. Så sier hun at gass fra kullsøm «stinker» og hevder at investering i fossilbrenselindustrien vil «skylle barns fremtid ned i do.»

– Legende!

Hart forteller at hun har fått flere positive tilbakemeldinger på stuntet, som har gått viralt.

– Jeg kan ikke tro at det gikk viralt. Jeg føler meg litt sjokkert over suksessen, men jeg er glad for at det ble satt søkelys på klimakrisen vår, sier hun.

Den australske politikeren sier at hun håper videoen kan bidra til flere grønne stemmer i delstatsvalget lørdag 19. mars, og det føderale valget som kommer senere.

Ut fra kommentarfeltet på hennes Instagram-profil kan det se ut til at videoen har funket for å sanke stemmer for miljøet:

«Dette er så morsomt! Jeg har stemt på Green», skriver en på Instagram.

Hart får også skryt i sosiale medier for måten hun håndterte situasjonen på, og for den humoristiske videoen.

En skriver følgende om Hart:

«Du er en legende!»

Flere lar seg også rive med av prompe-humoren til politikeren:

«Dette er fantastisk, og Minion-prompen er perfekt til dette,» skriver en av følgerne til Hart.