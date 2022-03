Returnerer sine russiske medaljer og utmerkelser

– Det blir totalt brudd med mitt verdigrunnlag å gå med russiske medaljer på min uniform nå som Russland har angrepet Ukraina. Så da kan de få de tilbake, forteller Buø.

Jørn Buø var forsvarsattaché for det norske forsvaret i Russland fra 2000 til 2003. I løpet av de tre årene han bodde der mottok han to medaljer fra det russiske forsvaret. Medaljene har han båret på uniformen sin siden, men etter krigen brøt ut er han ikke interessert i å beholde dem.

Hva er en forsvarsattaché? Forsvarsattacheene og militærrådgiverne er Forsvarsdepartementets representanter ved norske utenriksstasjoner. Forsvarsattacheen/militærrådgiveren skal holde seg orientert om de sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske og militære forhold i det eller de landene man er akkreditert til, eller til det fagområdet man skal dekke. Kilde: Forsvaret.no

– Russland fører krig på en måte som etter min oppfatning er helt forkastelig, sier han.

En annen tid

Da Buø var stasjonert i Russland var samarbeidet mellom det russiske forsvaret og de skandinaviske landene på vei opp. Han forteller at det ble utarbeidet felles militære aktiviteter på flere nivå og områder.

Han deltok på flere møter med russiske militære sjefer og fikk god innsikt i deres tanker og meninger om krigføring.

MEDALJESEREMONI: Jørn Buø etter å ha mottatt medaljen fra de føderale grensestyrkene i Russland Foto: Privat

– Hvordan vil du beskrive møtene og samtalene der russerne snakket om krigføring?

– Det er veldig todelt, russerne er utrolig velutdannet både innenfor realfag, samfunnsfag og militærfaglig.

Men han forteller at det ikke alltid var like lett å forstå seg på deres verdier og det mellommenneskelige.

– Det som ble meningsløst å diskutere for meg var hvilke verdier som lå til grunn når man skal drive en militæroperasjon. Da var vi ikke på samme planet i det hele tatt, sier Buø.

Han beskriver et lederskap som var langt fra det han var vant til fra det norske forsvaret.

– I forbindelse med møter med de fleste av brigadesjefene i nå Vestre militærdistrikt fikk jeg bekreftet det jeg så daglig – fryktbasert lederskap, brutale hersketeknikker og ikke minst demonisering av NATO og USA.

Buø forteller til TV 2 at han ikke er overrasket over at Russland gikk til angrep på Ukraina etter den styrkeoppbyggingen de har hatt de siste årene.

- Jeg lærte av en russisk general da vi så en opera, at hvis det vises et våpen i første akt så blir det alltid brukt i siste akt. Det gjelder både i opera og det virkelige liv.

MEDALJER: Jørn Buø mottok to medaljer da han var stasjonert i Russland. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han forteller at han derimot er overrasket over hvor lite fremgang det russiske militæret har hatt i krigen.

POSTET: Konvolutten som inneholdt medaljer og brevet er sendt avgårde. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det betyr at de reformene de begynte å jobbe med da jeg var der ikke har vært så vellykket som vi har trodd i Vesten.

TV 2 var med Buø da han postet konvolutten adressert til den russiske ambassaden i Oslo.

– Da var det gjort, sier Buø i det han smeller igjen luka på postkassa.