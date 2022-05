Kjører i sporene til Dennis Hauger: – Drømmen er å vinne i Formel 1

– Det er ikke så ofte jeg er her, så derfor har jeg ikke fått tatt trafikalt grunnkurs ennå, sier den bereiste 16-åringen som har tatt imot TV 2 hjemme i Hokksund.

Uten trafikalt grunnkurs får han ikke lov å øvelseskjøre, så inntil videre må han nøye seg med hundrekilometersbilene han får kjøre på konkurransebaner i utlandet.

Og det blir det mye av fremover: Nylig signerte føreren fra Hokksund en kortrakt med det nederlandsbaserte racingteamet Van Amersfoort Racing. Det betyr at han denne sesongen bytter ut GoKarten med større biler, større baner og mer oppmerksomhet:

– Jeg gleder meg veldig. Kjøremessig er jo mye likt, men det er ganske mye større å kjøre Formel 4 enn å kjøre GoKart. Alt blir egentlig ganske mye morsommere.

Fakta: Formel 4 Formel 4 er nivået under Formel 1, Formel 2, og Formel 3, så på en måte formelbilracingens «fjerdedivisjon».

Formel 4, ofte forkortet til F4, er i likhet med Formel 1, Formel 2, og Formel 3, en klasse av åpne og énseters racingbilder.

Formel 4 regnes gjerne som «juniorklassen» innen formelbilracing. Kilde: snl.no

Sammenlignes med Hauger

I løpet av sin fortsatt unge motorsportkarriere har Stenshorne for det meste kjørt GoKart, vunnet mesterskap i gokartklassen Mini 60 og nå blitt tatt opp til Formel 4 som 16-åring.

Det har fått flere til å trekke trekke paralleller til Norges nye motoryndling, Formel 2-fører Dennis Hauger.

– Vi har jo kjørt mye av det samme, i hvert fall så langt jeg er kommet i min karriere. Han er kommet lengre enn meg, men er til gjengjeld også litt eldre, oppsummerer Stenshorne og erkjenner:

– Så ja, kanskje det er noen likheter der.

NORGES HÅP: Dennis Hauger kjører denne sesongen Formel 2 for Prema Racing. Mange norske formelelskere håper aurskogføreren en dag vil nå Formel 1. Foto: XPB

– Hvis de kan klare det, så...

At sønn Stenshorne nå er blitt tatt opp til Formel 4, synes tidligere motorsportutøver og pappa, Martin Stenshorne, lover godt:

– Det er bra at han har fått kjøre GoKart ute i Europa i noen år, og at han nå tar steget opp i Formel 4.

– GoKart er på mange måter motorsportens krybbe, og det er her Formel 1-førere blir født. Så han har jo allerede kjempet mot folk som helt sikkert kommer i Formel 1 en gang, og hvis de kan klare det så kan også vi.

JUNIOR OG SENIOR: Martinius Stenshorne og far Martin Stenshorne. Foto: SportInFoto

Far, farfar og Max Verstappen

Men selv om tre år eldre Dennis Hauger (19) allerede er Norges nye motorsportstjerne, så er han ikke forbildet til hardtsatsende Martinius.

Han har nemlig hele tre forbilder når det kommer til motorsport: Ett i Formel 1 og to hjemme i Hokksund.

– Jeg heiet veldig mye på Verstappen i fjor, innrømmer unggutten som ennå ikke hadde bestemt seg for hvem han skulle heie på i årets Formel 1-sesong da TV 2 var på besøk i midten av mars.

NUMMER ÉN: Max Verstappen vant VM-sammendraget i fjorårets Formel 1-sesong. Foto: Kamran Jebreili

De to andre motorsportforbildene, er far og farfar - som begge har vært motorsportutøvere i sine yngre dager. Martinius er dermed tredje Stenshorne-generasjon på rad som blir motorsportutøver.

– Hva er det som gjør at Stenshorne-familien fostrer opp motorsportutøver etter motorsportutøver?

– Det handler jo om interesse da. Enten blir man bitt av basillen, eller så blir man ikke det, innleder pappa Martin og forklarer videre:

– Du ser jo på Martinius at han elsker å drive med dette, så mye handler om denne interessen han har hatt siden han var ung,

TIDLIG PÅ: Martinius Stenshorne kom tidlig i gang med konkurransekjøring. Foto: Privat

Konkurrerer på gutterommet

Han har sin egen bilsimulator stående på soverommet. Her kan han «kjøre» i samme bil, på samme bane og faktisk også mot de samme konkurrentene som på ekte.

– Det har blitt veldig mange timer på den simulatoren her. Nesten litt for mange kanskje, sier Stenshorne og humrer.

Slik ser det ut når Martinius kjører simulator:



Og selv om det utenfra bare ser ut som et dataspill, et sete, noen pedaler og et ratt, vil Stenshorne påstå at det er relevant:

– Simulatoren er først og fremst for moroskyld, men man får noe ut av det også slik som rattene og pedalene fungerer. Man lærer ikke kjøreteknikk akkurat, men banene kan man lære seg.

– Så på noen områder blir det ganske likt som å kjøre på ekte, mens på andre områder blir det mer fiktivt. forklarer Stenshorne.