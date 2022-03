Zelenskyj: Hundrevis fortsatt innesperret i bombet teaterbygning i Mariupol

– Over 130 mennesker er reddet. Men hundrevis av Mariupols innbyggere befinner seg fortsatt under ruinene, sier Zelenskyj i en videotale lagt ut på Facebook.

Den ukrainske presidenten lover videre i talen at redningsarbeidet fortsetter, «til tross for angrepene» mot havnebyen ved Asovhavet som er omringet av russiske styrker og russiskstøttet milits.

RUINER: Teateret ble bombet onsdag. Foto: DONETSK REGIONAL ADMINISTRATION

Mariupols viseordfører Sergej Orlov opplyste onsdag at mellom 1.000 og 1.200 mennesker oppholdt seg i et tilfluktsrom under teateret da angrepet fant sted, men dette er ikke bekreftet.

Ukrainas visestatsminister Olga Stefanisjyna opplyste dagen etter at 130 mennesker var reddet ut av ruinene, men det har vært uklart hvor mange som fortsatt befinner seg i tilfluktsrommet.

Det er ikke rapportert om drepte eller sårede etter angrepet, og ifølge flere ukrainske kilder var tilfluktsrommet under teaterbygningen moderne og skal være uskadd.

Bilder av ruinene, tatt av Azov-regimentet i den ukrainske nasjonalgarden, viser store ødeleggelser, men ikke tegn til redningsarbeidere eller andre mennesker ved ruinene.

Det russiske forsvarsdepartementet nekter for å ha stått bak onsdagens angrep på teaterbygningen.

– Ifølge tilgjengelige data har det nasjonalistiske ukrainske Azov-regimentet angrepet teateret, som var minelagt tidligere, hevdet departementet tidligere i uka

Azov-regimentet var en ultranasjonalistisk milits som nå er en integrert del av den ukrainske nasjonalgarden.