Tidligere forsvarssjef: Alle, bortsett fra Putin, har nå skjønt én ting

Russerne møter stor militær motgang, noe som gjør dem mer hensynsløse. – Det blir stadig tydeligere at russerne forstår at de ikke kommer til å vinne denne krigen, sier Diesen.

Krigen er inne i sin tredje uke og tre millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, mens russiske bakkestyrker møter stor militær motstand.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener russerne er nå så presset at de bevisst angriper sivile mål.

– Jeg tror det er bevisste angrep mot sivile mål fordi russerne blir stadig mer hensynsløse jo mer motgang de møter. Og så er det etter hvert tydelig at det går såpass dårlig med bakkestyrkene for øvrig, at det å skyte med artilleri for å ødelegge infrastruktur og mål i de store byene blir noe nær den eneste måten de kan skape noen form for resultater, sier Diesen.

Interessant trekk

Det er nå klart at USA har gjort et skifte i våpeneksporten og sender kamikaze-droner til Ukraina. Dette er droner som er utrustet med stridshode og detonerer idet de treffer målet.

Diesen mener at dette er et et veldig interessant trekk, rent våpenteknisk.

– Kan disse dronene bidra til å stoppe de russiske bakkestyrkene?

– Det vil være et interessant spørsmål å få svar på. De vil ikke kunne stoppe fly eller kryssermissiler, men de kan være et effektivt bidrag til å gjøre det enda vanskeligere for de russiske bakkestyrkene.

BAKKEKAMP: Harde kamper pågår i Tsjernihiv. Foto: Maxar Technologies / AP

Det alle lurer på er hva som skal til for å få slutt på denne krigen. Det er også noe den tidligere forsvarsjefen lurer på, men han ser positive tendenser.

– Jeg tror det blir stadig tydeligere at russerne, kanskje med unntak av Putin selv, forstår at de ikke kommer til å vinne denne krigen på den måten de hadde tenkt – ved å skaffe seg kontroll over hele Ukraina og styrte regimet, sier Diesen.

– En helt paranoid forestilling

Generalen mener at dette kan være noe av forklaringen på at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov nå snakker i en mer forsonlig tone, og at det snakkes om kompromiss og forhandlinger.

Når det gjelder hva Putin selv tenker, er Diesen mer usikker.

– Som vi hørte i TV-talen onsdag, virker Putin nesten like paranoid som han har vært hele tiden. Vi hørte han snakke om Vesten og hvordan han kritiserte de russerne som er blitt vestliggjort. Han sier det eneste målet til vestliggjorte russere er å ødelegge Russland. Det er jo en helt paranoid forestilling, sier generalen.

PARANOID: Russlands president Vladimir Putin var uttalte i TV-tale onsdag at vestliggjorte russeres eneste mål er å ødelegge Russland. Foto: Mikhail Klimentyev/ AP

Det både Diesen og mange andre grubler på nå, er hvor mye Putin fortsatt bestemmer selv.

Den tidligere norske forsvarssjefen mener at når Putin har sin spesielle virkelighetsoppfatning er spørsmålet hvor mye av den russiske krigføringen og politikken som etter hvert vil bli påvirket og bestemt av andre enn Putin selv.

– Jeg tror at den militære motgangen, dersom det ikke skjer noe helt avgjørende som endrer situasjonen på bakken, så kommer de moderate til å få større innflytelse. Så er spørsmålet om det rett og slett er begynnelsen på slutten for Putin selv, sier Diesen.

Fortsatt aggressiv krigføring

– Dersom Putin er trengt opp i et hjørne, hva kan vi vente oss videre da?

– Det avhenger av i hvor stor grad Putin personlig kontrollerer den russiske krigføringen. Og så lenge han sitter ved makten, så har han selvfølgelig innflytelse, sier Diesen.

LUFTANGREP: Brannmenn jobber intenst for å slukke brannen i en bygning i Kyiv, som ble rammet av et luftangrep. Foto: Reuters

Hva som foregår i Kremls korridorer, og helt innerst i det russiske maktapparatet, mener han blir spekulasjon.

Men generalen tror at så lenge den utviklingen vi har nå forsetter, og så lenge Putin tilsynelatende har det siste ordet, så vil vi nok fortsatt se en veldig aggressiv russisk bruk av fly og artilleri for å fortsette å ødelegge ukrainske mål, spesielt i de store byene.

– Russerne vil selvsagt prøve å få en fremgang med bakkestyrker og erobre større deler av Ukraina, ikke for at de tror at de vil greie å erobre hele Ukraina, men fordi situasjonen på bakken vil være vesentlig i de forhandlingene som på ett eller annet tidspunkt kommer i gang, sier Diesen.