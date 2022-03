Audi A6 stasjonsvogn var i årevis bortimot fasit på en romslig, velutstyrt bil for familien, som samtidig bød på en god dose status.

Bilen finnes fortsatt i prislistene hos den norske importøren, men salget har de siste årene har vært minimalt. Den elektriske SUV-en e-tron har dominert totalt.

Men Audi har på ingen måte glemt modellen. Nå viser de et helt nytt konsept av familiebil-klassikeren sin. I elektrisk utgave – og har gitt den navnet A6 Avant e-tron.

Bilen er 4,96 meter lang, 1,96 meter bred og 1,44 meter høy. Den plasserer seg med det i den store premiumklassen. Dimensjonene er omtrent som på dagens fossile utgave av bilen.

Audi A6 Avant e-tron concept hinter klart mot det sporty.

Rask lading

Hjertet i A6 Avant e-tron – som i alle kommende biler som bygges på Audis PPE-plattform – blir ladeteknologien basert på 800 volt. Det gir mulighet til å lade batteriet med opptil 270 kW effekt.

Dette gir ladetider som er nær en tradisjonell drivstoffylling. Bare 10 minutter er teoretisk nok til å gi nye 300 kilometer. rekkevidde. På mindre enn 25 minutter kan batteriet med 100 kWt lades fra 5 til 80prosent kapasitet.

Kombinert med en rekkevidde på opptil 700 kilometer – avhengig av drivlinje og ytelsesnivå – vil derfor modellene i A6 e-tron-familien være godt egnet for langkjøring.

CW-verdien på bare 0,24 gir lavt energiforbruk, og er dermed positivt for rekkevidden.

Med et maksimalt dreiemoment tilgjengelig fra stillestående, vil basismodellene akselerere fra 0 til 100 km/t på mindre enn syv sekunder. Toppmodellene skal kunne gjøre unna sprinten unna på mindre enn fire sekunder.

22-tommer store hjul, korte overheng foran og bak, den lave kupeen, og den sveipende taklinjen gir assosiasjoner i retning av sporty biler. Et annet klassisk-Audi trekk er den store, men lukkede, «Singelframe»-grillen, som på undersiden har et luftinntak som sørger for kjøling av drivlinjen, batteriet og bremsene.

De kamerabaserte utvendige sidespeilene er et annet typisk Audi e-tron-element.

Den store Audi-grillen kjenner vi igjen. Lyktene er små, men byr på mange nye funksjoner.

Lys med mange muligheter

Dette med lys og lyssignatur har alltid vært viktig for Audi. Nå tar de det til et nytt nivå.

«Digital Matrix LED» og «Digital OLED»-teknologi gjør det mulig å oppnå god lysstyrke og et vidt spekter av funksjoner fra et minimalt overflateareal. Samtidig åpner teknologien for at kundene selv skal kunne stille inn lysene med nye funksjoner og personaliseringsmuligheter.

Små høyoppløste prosjektorer kan vise faresignal på bakken. For eksempel for å varsle syklister om at bildøren er i ferd med å bli åpnet.

Fire høyoppløste LED-prosjektorer er diskré plassert i bilens hjørner. De gir blinklyssignal, og kan tilpasses ulike markeds- og lovgivningskrav.

«Digital Matrix LED»-frontlyktene kan dessuten brukes som en slags filmprosjektor. Dersom bilen for eksempel parkeres foran en vegg når du lader batteriet, kan fører og passasjer bruke tiden til å spille videospill på veggen foran bilen.

95 prosent elektrisk allerede

I tillegg vil projeksjonene rundt bilen gi nye kommunikasjonsmuligheter: Sammen med de intelligente nettbaserte tjenestene i bilen, vil A6 e-tron gi informasjon til andre trafikanter med visuelle signaler.

– 95 prosent av Audi-kundene i Norge velger elbil. Vi er stolte av å kunne fylle på med våre klassiske modeller også i fremtidsrettede elektriske versjoner. Audi A6 Avant e-tron er vår første elektriske stasjonsvogn, og den er like vakker som teknologien er avansert. Det sier sier Audi-direktør Elin Sinervo.

Den kommende familien av PPE-modeller vil inkludere modeller som har én elektrisk motor foran, og én elektrisk motor bak. Elektronikken benyttes til å gi firehjulsdrift akkurat når du trenger det. I tillegg vil e-tron-familien også ha medlemmer som er optimert for minimalt forbruk og maksimal rekkevidde. Disse vil ha én enkelt elektrisk motor, montert på bakakselen og dermed bakhjulsdrift.

I Audi A6 Avant e-tron concept kan de to elektriske motorene levere en samlet effekt på 350 kW, og 800 Nm dreiemoment.

