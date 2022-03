Kanye West utestengt fra Instagram

Artisten er utestengt for å ha brutt med retningslinjene for hatefulle ytringer og mobbing.

Kanye West (44), som nå bare går under navnet Ye, har blitt utestengt fra Instagram etter at han over en lengre periode har gått hardt ut mot ekskona Kim Kardashians (41) nye kjæreste, Pete Davidson (28).

En talsperson for Meta, som eier Instagram, bekrefter overfor NBC at innhold fra brukeren til West har blitt slettet fordi det har brutt med retningslinjene for hatefulle ytringer, mobbing og trakassering.

Denne gangen skal det være hets mot komikeren Trevor Noah som har fått West utestengt. Tidligere på dagen før utestengelsen publiserte West et bilde av komikeren med det som blir gjengitt som rasistiske kommentarer.

BRUDD: Kim Kardashian søkte om skilsmisse fra Kanye West i februar i fjor. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Utestengt i 24 timer

Årsaken til innlegget var at Noah hadde diskutert skilsmissen mellom Kanye West og Kim Kardashian.

Dermed får ikke West verken publisere, kommentere eller sende direktemeldinger på 24 timer, ifølge Metas talsperson.

Tidligere har artisten gjentatte ganger gått hardt til verks i sine ytringer mot eksonas nye kjæreste.

«Begravde» ekskonas kjæreste

I to av sine nyeste musikkvideoer blir en animert versjon av Davidson bundet fast og begravd levende, og banket opp.

Flere kjendiser har gått ut mot Kanye West, og blant andre har programleder Stephanie Bauer kalt ham «skummel og ustabil».

BEGRAVD LEVENDE: I en av Kanye Wests nye musikkvideoer begraves en animert figur av Pete Davidson levende. Foto: Angela Weiss / AFP

I et Instagram-innlegg forsvarte West musikkvideoene, og kalte det kunst.

«Kunst er terapi akkurat som dette synet. Kunst er beskyttet som ytringsfrihet. Kunst inspirerer og forenkler verden. Kunst er ikke det samme som ondskap. Ethvert forsøk på å si noe annet om kunsten min er falskt og feil», skriver han i innlegget.