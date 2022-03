Ødegaard svidde kjempesjanse – så viste Liverpool sin klasse

Arsenal - Liverpool 0-2

Arsenal og Martin Ødegaard yppet seg i 50 minutter, men så ble vertene nådeløst straffet av titteljagende Liverpool, som vant 2-0 i Nord-London.

Først satte Diogo Jota inn 1-0 snaut ti minutter inn i andre omgang, før portugiserens erstatter, Roberto Firmino, flikket inn 2-0 for Liverpool. Like før Diogo Jotas 1-0-mål hadde Martin Ødegaard en enorm scoringssjanse.

Liverpool, som står med ni strake ligaseirer, er nå kun ett poeng bak serieleder Manchester City når ni kamper gjenstår i Premier League.

Arsenal ligger på fjerdeplass i Premier League, ett poeng foran Manchester United på pallen bak. Martin Ødegaards lag har imidlertid to kamper til gode på de nærmeste konkurrentene.

STOPPET AV ALISSON: Martin Ødegaard kunne sendt Arsenal i ledelsen etter 50 minutters spill, men ble stoppet av en god Alisson Becker. Foto: John Walton

– Liverpool på gaffelen

Liverpool tok tak i kampen umiddelbart, og skapte den første store sjansen før det var spilt to minutter da Virgil van Dijks heading fikk ut en god redning av Aaron Ramsdale. Arsenal kom imidlertid bedre med etter åpningsminuttene.

Et heltent Arsenal-lag kom bedre med i kampen etter den hektiske starten. London-klubben skapte flere halvsjanser, men det sto målløst midtveis.

– Det kjennes ut som fansen føler de har Liverpool på gaffelen. «Dette kan vi vinne», «dette kan vi fikse i andre omgang», sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt fra indre bane på Emirates i pausen.

Ødegaard stoppet av Alisson

Fem minutter inn i andre omgang skapte Arsenal den største muligheten så langt i kampen. Thiago Alcântara sendte et håpløst tilbakespill rett i beina til Alexandre Lacazette, som ble sett under press av Alisson Becker og la igjen til Martin Ødegaard. Becker stoppet drammenseren med en god redning.

– Kanskje verdens beste fotballkeeper, utbrøt Norges tidligere landslagssjef Nils Johan Semb som ekspertkommentator da han fikk se reprisen av Alisson.

Ødegaard svidde kjempesjanse

Fire minutter senere satt pasningen bedre fra Thiago, som spilte gjennom Diogo Jota. Portugiseren fikk med seg ballen, og fra skrått hold banket han inn 1-0-scoringen i det nærmeste hjørnet til Arsenal-målvakt Aaron Ramsdale.

– Veldig svakt keeperspill av Ramsdale. Det hjørnet skal han absolutt ikke slippe inn mål i, sa Nils Johan Semb.

Mål: Diogo Jota (LIV) 0-1 (54)

Ødegaard byttet ut etter 0-2

Scoringen var det siste Diogo Jota gjorde, for den tidligere Wolverhampton-spilleren ble erstattet med Roberto Firmino. Etter seks minutter på banen doblet Firmino ledelsen. Andy Robertson gjorde en glitrende jobb med å vinne tilbake ballen fra Bukayo Saka, og han satte fart mot dødlinjen, før han slo et godt innlegg til Firmino, som kunne flikke inn 2-0-scoringen for Liverpool.

Noen få minutter senere ble Martin Ødegaard ofret. Landslagskapteinen til Norge løp av og ble erstattet med Emile Smith Rowe.

– Ødegaard kommer til å ligge våken og tenke på øyeblikket han fikk sjansen til å score 1-0 da han sto ansikt til ansikt med Alisson Becker, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Gabriel Martinelli kunne tent Arsenal-håpet tre minutter før full tid, men brasilianeren skjøt like utenfor målet til Alisson Becker. Dermed endte det med en råsterk 2-0-seier til Liverpool.