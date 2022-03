Juventus på hodet ut av Champions League - ydmyket av Villarreal

Juventus - Villarreal 0-3, 1-4 sammenlagt

Champions Legue-eventyret er nok en gang over for Juventus i åttedelsfinalen.

1-1 borte mot Villarreal fra det første oppgjøret var et brukbart utgangspunkt for italienerne, men hjemme i Torino ble det tøffere enn ventet.. Den regjerende Europa League-mesterne knuste Juventus hele 3-0, og er klare for kvartfinalen i Champions League.

Se sammendraget i videovinduet øverst!

– For svakt av en klubb som Juventus

Dette er tredje sesongen på rad at Juventus ryker ut like tidlig av turneringen. I fjor ble Porto for sterke, mens for to år siden ble det exit for Lyon.

Ikke siden finalen i 2017 har Juventus hatt særlig suksess i Champions League. Kvartfinale er det beste de har nådd.

– Det er for svakt for en klubb av Juventus sin størrelse. De skal spasere til ligatittelen og langt i Europa, det er det lista ligger i Torino, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– De hentet Cristiano Ronaldo som var den siste brikka til dette trofeet - det gikk ikke. Så har de prøvd seg på mye rart, hentet tilbake Allegri, prøvd Sarri og Pirlo, sier TV 2s fotballekspert Espen Ween.

Han tror de famler litt i blinde.

– Det virker slik. De ligger langt bak i Serie A. De sliter nå, sier han.

Enorm sluttspurt

Det var lenge stillingskrig, men etter 78 minutter fikk Unai Emerys menn straffe. Den satt Gerard Moreno så vidt.

Mot slutten økte de gule ledelsen to ganger. Først ved Pau Torres som dukket opp ved bakerste stolpe og styrte inn det andre.

På overtid ble ydmykelsen komplett. Villarreal ble tildelt et nytt straffespark etter nok en hands, men scoret faktisk rett etter forseelsen. Men straffe ble det, og denne gang var Arnaut Danjuma sikker.

Heller ikke i serien er det en kjempesesong for den gamle dame. Juventus er på fjerdeplass, sju poeng bak ledende AC Milan med ni kamper igjen.

Sammendrag: Lille - Chelsea 1-2

I den andre åttedelsfinalen onsdag skulle Chelsea forsvare en 2-0-ledelse fra den første kampen mot Lille. Burak Ylimaz sendte et lite skremmeskudd med en straffescoring, men bortelaget snudde kampen takket være scoringer fra Christian Pulisic og Cesar Azpilicueta.

Kvartfinalene trekkes fredag.