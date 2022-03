FHI: Kan bli aktuelt å anbefale fjerde dose

En fjerde dose med koronavaksine kan bli nødvendig for noen, ifølge FHI. I USA har Pfizer søkt om godkjennelse av en andre boosterdose for personer over 65 år.

Pfizer/BioNTech ba tirsdag amerikanske myndigheter om godkjennelse av en andre boosterdose med vaksine til amerikanere over 65 år.

Vaksineprodusenten skriver i en pressemelding at en fjerde vaksinedose vil være til fordel for personer i den eldste aldersgruppen, og den vil kunne redusere risikoen for smitte og koronasykdom.

Redusert risiko for smitte og alvorlig sykdom

Bakgrunnen for søknaden er to studier som er utført i Israel.

– Begge studiene viser at en ekstra mRNA-boosterdose vil øke immuniteten og senke raten for smitte og alvorlig sykdom, skriver selskapene i pressemeldingen.

Studiene, som så langt ikke er fagfellevurdert og publisert, viste at antall bekreftede smittetilfeller ble halvert, mens risikoen for alvorlig koronasykdom ble redusert med 75 prosent.

Før eldre amerikanere eventuelt kan få en fjerde dose, må søknaden godkjennes av det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA og smittevernetaten CDC, ifølge AP.

Administrerende direktør i Pfizer, Albert Bourla, sa søndag i «Face the Nation» på CBS hvorfor han tror en fjerde dose kan bli nødvendig.

– Beskyttelsen som du får av den tredje dosen er faktisk ganske bra mot sykehusinnleggelser og død. Men den er ikke like god mot sykdom, sa Bourla.

Kan bli aktuelt i Norge

I slutten av januar anbefalte Folkehelseinstituttet personer med alvorlig svekket immunforsvar å ta en fjerde vaksinedose.

Før en fjerde dose kan bli tilbudt til flere i Norge, må Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Legemiddelverket godkjenne den.

Det vurderes fortløpende om tilbudet skal gis til flere, ifølge assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm.

I en e-post til TV 2 skriver han at personer som har fått tre vaksinedoser, foreløpig har tydelig beskyttelse mot alvorlig sykdom, men at denne trolig vil bli noe svekket.

Derfor kan en fjerde vaksinedose bli aktuell for noen.

– Det kan bli aktuelt å anbefale en andre oppfriskningsdose til eldre og medisinske risikogrupper før vintersesongen 2022/23, men det kan også bli aktuelt tidligere, skriver Bukholm.

KAN BLI AKTUELT: Assisterende direktør Geir Bukholm i FHI, sier at en fjerde dose kan komme til å bli anbefalt til noen grupper. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Dette vil være avhengig av når vi ser tegn på avtagende beskyttelse mot alvorlig sykdom, smittesituasjonen i samfunnet og hvordan viruset utvikler seg, legger han til og peker på at det kan dukke opp nye virusvarianter.

Ifølge Bukholm vil en boosterdose nummer to først og fremst øke beskyttelsen mot alvorlig sykdom, og kun ha en kortvarig effekt på smittespredningen.

– Vil gi bedre beskyttelse

– På et eller annet tidspunkt vil det bli nødvendig å tilby de eldste en fjerde dose i Norge, sier immunolog og professor ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

Hun er derimot ikke sikker på om en ekstra boosterdose bør tilbys nå eller ved en senere anledning.

– Det vil kanskje være bedre for den eldste aldersgruppen å vente til vi nærmer oss en ny smittetopp, som trolig kommer til høsten, sier Spurkland.

Immunologen peker på at smittespredningen og antall alvorlig syke i Israel gikk ned i den eldste aldersgruppen, etter at landet begynte å tilby fjerde vaksinedose til helsepersonell og personer over 60 år i januar.

– NØDVENDIG: Immunolog Anne Spurkland mener at en fjerde dose før eller senere vil bli nødvendig for eldre personer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– En fjerde dose vil minne immunforsvaret på å lage mer antistoffer, som igjen vil gi en bedre beskyttelse, sier Spurkland.

Immunologen peker på at en svakhet ved studien er at observasjonstiden er kort.

– Den er ikke så veldig omfattende, men den gir støtte for at det kan være nyttig for eldre folk å få en fjerde dose, sier Spurkland.

Hun tror ikke at en eventuell fjerde dose vil bli nødvendig for yngre aldersgrupper i Norge.