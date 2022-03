Rashford var på vei mot tilskuer – stoppet av vakt

Etter Manchester Uniteds Champions League-exit mot Atlético Madrid tirsdag kveld, har det sirkulert en video av Marcus Rashford i sosiale medier.

I videoen roper tilskuere på Rashford mens han forlater Old Trafford. Han endrer retning og går mot tilskuerne, men Manchester United-spissen blir stoppet av en vakt. Rashford snur, men viser en finger mot tilskuerne.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Onsdag kveld har Rashford lagt ut en Twitter-melding som svar på videoen.

– Jeg ønsker å tydeliggjøre to ting. For det første sa jeg til mannen som hetset meg at han skulle si det til meg ansikt til ansikt, men jeg ble stoppet av en vakt. For det andre brukte jeg pekefingeren til å få supporteren bort for å si det ansikt til ansikt. Jeg viste ikke langefingeren, hevder Rashford.

Rashford mener han burde gått forbi og ignorert tilropene.

– I ukesvis har jeg blitt hetset og truet, og i går kveld tok følelsene overhånd. Jeg er et menneske. Å lese og høre disse tingene om deg selv hver dag, bryter deg ned. Ingen er mer kritisk til egne prestasjoner enn meg, skriver Rashford.

– Videoen mangler kontekst. Jeg hadde blitt hetset fra første minutt jeg tok et side utenfor stadion. Det var hets som ikke kun gikk på fotball. Folk ville ha en reaksjon fra meg, og telefonene var klare, fortsetter Englands landslagsspiss.

Rashford skriver at han er opprørt og skuffet.

– Det var en dum ting å gjøre, men jeg er et menneske, sier han.

Marcus Rashford har hatt en tung sesong for Manchester United, og han har mistet plassen på laget. Han står med kun fem mål på 26 kamper i alle turneringer denne sesongen. Etter Champions League-exiten mot Atlético blir det nok en sesong uten trofé for Rashford og Manchester United.