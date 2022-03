Dette mener Berge bør være hans arvtager

Se Golden League: Torsdag kl.20.45 – Danmark-Norge – TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Det er en vemodig og tankefull Christian Berge ankommer hallen hvor han skal avslutte sin landslagskarriere som norsk landslagssjef.

– Det er merkelig at man skal gå inn i en sånn turnering og ikke stå der når du er ferdig med den, men det kommer sikkert en reaksjon på søndag, tenker jeg.

De norske håndballgutta er i Århus og skal spille Golden League-turneringen mot håndballstormaktene, Danmark, Frankrike og Spania. Etter kampen mot spanjolene er det over for en følelsesladd Berge.

– Det har vært vanvittig moro å jobbe i de disse årene. Vi har fått til noen ting og det er ting vi kunne fått til bedre. Jeg har trivdes veldig godt i gruppa og med denne prestasjonstenkingen som vi har hatt. Det har vært vanvittig moro.

– Mange gode øyeblikk

Berge kom inn som midlertidig landslagssjef i 2014 og fikk jobben permanent fire måneder seinere. Reisen mot toppen av internasjonal håndball startet med en sterk 4.plass i EM 2016. Norge slo Frankrike, men tapte kvartfinalen etter ekstraomganger mot Tyskland og endte til slutt på en sterk fjerdeplass.

I VM i 2017 og 2019 spilte de finaler og endte med sølvmedaljer mens de avsluttet et EM på hjemmebane i 2020 med bronse.

– Det har vært mange gode øyeblikk. I 2016 da vi slo Frankrike var et av de største minnene. Og også det at spillerne gleder seg til å gå på samling hver gang, det betyr mye, sier Berge.

– Splittet

Nå har han allerede startet jobben som Kolstad-trener, men ønsket i utgangspunktet å gjøre begge deler.

– Jeg synes det er veldig kjedelig, men jeg er også litt splittet. Jeg er glad han ble Kolstad-trener, men det er kjedelig at han ikke får fortsette, sier Torbjørn Bergerud som blir Kolstad-spiller til sommeren.

Håndballforbundet var tydelige på at Berge måtte velge og har startet jobben med å finne hans erstatter. De har lyst ut stillingen med søknadsfrist 9.april.

Klar anbefaling

Berge er på ingen måte delaktig i prosessen med å velge sin arvtager, men vet hvem han ønsker skal ta laget videre.

– Jeg har jobbet veldig bra med Jonas (Wille). Han er dyktig og han har en ledelsesstil som jeg liker veldig godt og kunnskapen er så absolutt til stede.

Christian Berge mener assistenttrener Jonas Wille er en god arvtager. Foto: Annika Byrde

Jonas Wille ble ansatt som Berges assistent i oktober og har en bred erfaring som trener. I åtte år trente han Haldens herrelag og tok de fra 1.divisjon til Eliteserien. Etter et kort opphold i Midtjylland signerte han i 2018 for Skövde hvor han året etter ble kåret til årets trener i Sverige. Han rakk også en tur innom Mors-Thy i Danmark og Kristianstad i Sverige, før han tiltrådte som norsk landslagsassistent.

Ønsker ikke revolusjon

Spillerne blir tatt med på råd og er tydelige overfor forbundet på hva de ønsker seg.

– Det som har fungert for oss er typer som Christian (Berge), Børge (Lund), Jonas (Wille) og Glenn (Solberg). Vi håper at det blir en skandinav som tar over og som har litt lik filosofi som de, sier kaptein Christian O`Sullivan.

Han bekrefter at de er tatt med på råd i prosessen.

– Jeg håper ikke at det blir for ulikt og ikke noe alt for revolusjonerende, sier Kristian Bjørnsen.

Drammen 20220227. Drammens trener Kristian Kjelling har blitt pekt på som en kandidat til å ta over etter Berge. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

– (Kristian) Kjelling er selvfølgelig en het kandidat, men en soleklar kandidat kan også være Michael Apelgren som tidligere trente Elverum og nå er trener for Sävehof. Jeg tror det kan være kul trener å ha på landslaget.

Håndballforbundet har uttalt at de ønsker å komme i mål med en ny trener før sommeren. I mellomtiden vil guttene forsøke å jekke ned den nåværende landslagssjefen på spillrommet.

Tidligere Elverum-trener, Mikael Apelgren er en sterk kandidat til å ta over som landslagssjef Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Han er en så dårlig taper altså. Jeg har noen minner med han fra bordtennisbordet hvor han mister det fullstendig, ler Torbjørn Bergerud.

– Det er ikke mye fairplay der altså. Der handler det om å vinne. Koste hva det koste vil. Og helst med regler jeg lager underveis, ler den avtroppende landslagssjefen.

Slik spilles Golden League:

Torsdag 17.mars kl.20.45 – Danmark-Norge – TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Lørdag 19.mars kl.13.30 – Frankrike-Norge – TV 2 og TV 2 Play

Lørdag 19.mars kl.16.00 – Danmark-Spania – TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Søndag 20.mars kl.13.30 – Norge-Spania – TV 2 og TV 2 Play

Søndag 20.mars kl.16.00 – Danmark-Frankrike – TV 2 Sport 2 og TV 2 Play