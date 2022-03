De norske Håndballgutta er samlet for første gang siden EM i januar og skal bryne seg på store håndballnasjoner i Golden League.

Sentrale spillere som Sander Sagosen og Harald Reinkind har fått pause, og Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød har meldt forfall. Da får flere unggutter muligheten.

– Det er superkult å få vise seg frem på den største scenen. Det er der jeg trives aller best. So far, so good, forteller en smilende Emil Kheri Imsgard.

Se Norge-Danmark torsdag kl. 20.45 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Vil bli Norges nummer én

Imsgard har storspilt for Elverum i hjemlig liga og i Champions League denne sesongen. Det har imponert landslagssjefen.

– Han har vært stabilt god over lengre tid. Han har nok variert mer i prestasjoner tidligere, men nå er det et nivå som er stabilt. Det er litt den X-faktoren når han står i mål, synes jeg. Han skal helt klart spille, forteller Christian Berge om målvakten.

– Jeg har utvikla meg masse og jeg synes det er herlig at det har blitt lagt merke til også, sier Imsgard og legger til:

– Jeg har fått mye mer spilletid i Elverum og jeg har utviklet meg både fysisk og mentalt. Alt i alt har jeg blitt mye bedre på alle aspekter som gjør at jeg får være med her.

SLUTTSPILL: Elverum og Emil Kheri Imsgard har sikret plassen i åttendedelsfinalen i Champions League. Foto: Annika Byrde / NTB

24-åringen er inne i målvaktstrioen sammen med Torbjørn Bergerud og Kristian Sæverås.

– Muligheter for å slå seg opp som Norges nummer én en dag?

– De er tilstede de. Det er derfor jeg er her også, fordi jeg håper å bli Norges nummer én på et tidspunkt. Per nå er det to gutter som er mer rutinerte og bedre enn meg, så jeg må bare lære av dem og utvikle meg enda mer, slår målvakten fast.

Ingen gratispassasjerer

Imsgard fikk i likhet med Tobias Grøndahl og Simen Schønningsen sin offisielle debut på seniorlandslaget 5.januar 2021. Da møtte Norge Hviterussland i EM-kvalifisering, men det var det såkalte «Nødlandslaget» som spilte kvalifiseringen.

Nå får han debuten med A-laget. Sindre Heldal (Elverum) og Trym Johnsen (Bækkelaget) får sine debuter for Håndballgutta.

– Det første vi tok opp på møtet her er at ingen er med som gratispassasjerer. Vi kommer til å fordele spilletiden så godt vi klarer. Det er tre kamper som vi skal spille på kort tid, så alle her kommer til å spille, forteller landslagssjef Christian Berge dagen før det braker løs i Golden League.

KOLLEGER: Emil Kheri Imsgard og Tobias Grøndahl spiller daglig sammen i Elverum og får begge debuten sin for A-laget i Golden League. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kaptein Christian O´Sullivan og Kent Robin Tønnesen er imponerte over det de har sett på samling hittil.

– Denne gangen er det litt nye fjes og det er veldig kult. Vi har fått trent litt med dem nå og det kommer veldig mye bra opp med de unge gutta. Det er allerede veldig gode spillere i ung alder, forteller kaptein O´Sullivan.

– Det er en veldig talentfull gjeng med veldig mye potensiale. Det er tre tøffe kamper som venter, og de får spilletid og får vist seg fram. Det blir veldig gøy, sier Tønnesen.

Slik spilles Golden League:

Torsdag 17.mars kl.20.45 – Danmark-Norge – TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Lørdag 19.mars kl.13.30 – Frankrike-Norge – TV 2 og TV 2 Play

Lørdag 19.mars kl.16.00 – Danmark-Spania – TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Søndag 20.mars kl.13.30 – Norge-Spania – TV 2 og TV 2 Play

Søndag 20.mars kl.16.00 – Danmark-Frankrike – TV 2 Sport 2 og TV 2 Play