På tide å stille opp for folk flest

Flere tusenlapper i ekstra strømregning, 25 kroner literen for diesel og bensin og stadig dyrere mat, mens renta er på vei opp. Dette er den nye hverdagen for folk flest.

Samtidig strømmer milliardene inn til staten, som følge av rekorddyr strøm og rekordhøy oljepris. Staten tjener seg altså søkkrik på at du må betale mer hver gang du tar en dusj eller lager middag og hver gang du fyller drivstoff eller handler melk og brød i butikken.

Vil fjerne drivstoffavgiften

De skyhøye prisene på strøm, drivstoff og mat kommer på toppen av at finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, sammen med Arbeiderpartiet og regjeringens støttehjul SV, har sørget for de største skatte- og avgiftsøkningene på 20 år.

Vanlige folk opplever at de har langt mindre å rutte med. Det regjeringen kaller en raus kompensasjonsordning for strøm dekker bare deler av de store ekstraregningene til folk. Og næringslivet får ingenting i regjeringens såkalte «strømstøtte».

Frp vil ha en makspris på strøm på 50 øre for alle. Frp vil også fjerne både elavgiften og momsen på strøm, for å hjelpe vanlige folk og bedrifter med de skyhøye regningene. Uten støtteordninger vil mange bedrifter risikere at de går konkurs, og slett ikke har råd til å gi sine ansatte et raust lønnsoppgjør for å hjelpe til med ekstraregningene.

Frp mener politikerne har et ansvar for å redusere skatter og avgifter, for å hjelpe folk gjennom en tøff tid. Men det første Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde da de kom inn i regjeringskontorene, var å øke avgiftene på bensin og diesel. Dette var med på å øke prisen, som er presset ytterligere i været som følge av den internasjonale situasjonen. Nå ser vi diesel- og bensinpriser som har passert 25 kroner literen.

Frp mener det er urimelig at vanlige folk skal straffes økonomisk. Partiet vil derfor fjerne den såkalte veibruksavgiften på drivstoff. I tillegg mener Frp at vi bør fjerne den særnorske Co2-avgiften på drivstoff. Samlet sett vil det kutte prisen du må betale for bensin med om lag 8 kroner liten, og diesel med rundt 7 kroner literen.

Dersom Frp får flertall i Stortinget vil det bety et umiddelbart avgiftskutt på 400 kroner dersom du fyller 50 liter bensin. Dersom du kjører 16.000 kilometer i året med en bil som bruker 0,7 liter bensin på mila vil Frps forslag bety et avgiftskutt på 9.000 kroner.

Fordi det er stor usikkerhet om den videre utviklingen av prisene, mener Frp vi også bør vurdere å kutte eller fjerne av moms på bensin og diesel, dersom prisene fortsetter å stige.

Må redusere momsen

Vinteren har også gitt dyrere matpriser, og de kommer til å fortsette å øke. Danske Bank spår en prisstigning på ni prosent i løpet av få måneder. Det er folk med lave inntekter som blir hardest rammet. Derfor mener Frp at vi må redusere momsen på matvarer. Dette er en slags skatt på mat, som staten ikke trenger å kreve inn i en tid der mange kommer til å få problemer med å få privatøkonomien til å gå rundt.

På toppen av de største skatte- og avgiftsøkningene på 20 år, en rekordhøy bensinpris, skyhøye strømregninger og dyrere mat, kommer altså renta på boliglånet til folk som også er på vei oppover.

Frp mener alvor når vi sier at staten bør bruke deler av de ekstra milliardinntektene på å hjelpe folk og bedrifter foran vårens lønnsoppgjør. Dersom regjeringen sier nei, vil vanlige folk oppleve at kjøpekraften kan bli kraftig redusert. Mange vil få langt dårligere råd.

Under pandemien fikk Frp gjennomslag i Stortinget for å kutte i flere avgifter for å hjelpe bedrifter. Nå det også krise for mange, derfor håper vi de andre partiene kan legge ideologiske skylapper og ønsker om ytterligere skatte- og avgiftsøkninger til side.

Makspris på strøm

Stortinget kan gi en håndsrekning foran vårens lønnsoppgjør, som kan bli svært krevende. Derfor mener Frp at både bedrifter og vanlige folk må få en makspris på strøm på 50 øre, til markedssituasjonen igjen er i balanse. Frp mener politikerne kan la være å håve inn mange ekstramilliarder i avgifter på drivstoff, og vil fjerne veibruksavgiften. Frp mener staten kan bidra ved å redusere momsen på mat.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstand i Storebrand har regnet ut at gjennomsnittsfamilien kan få en ekstraregning på over 60.000 kroner på renter, strøm, bensin og mat.

Frp mener staten kan gi en krisepakke til vanlige folk. Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget om en hjelpepakke før lønnsoppgjøret. Staten har råd til å bruke noe av de enorme ekstrainntektene som kommer hver eneste dag. Nå handler det kun om politisk vilje til å hjelpe folk flest.

